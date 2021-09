Más parecida a 'El resplandor' que a 'Expediente Warren', así habría sido la versión de 'It' de Cary Fukunaga

El director Cary Joji Fukunaga está de promoción de Sin tiempo para morir, la que será la última película con Daniel Craig interpretando a Bond. Y a propósito de un artículo que le ha dedicado The Hollywood Reporter ha vuelto a recordar cómo concibió su adaptación de la novela de Stephen King It, con el inquietante payaso Pennywise, que se estrenó en dos partes, en 2015 y 2017.

Una visión y un tratamiento que acabaron provocando su salida del proyecto a causa de las consabidas "diferencias creativas". Los fans y los más interesados en la obra de King ya lo sabían. Pero Fukunaga, que se labró su prestigio con la primera e impresionante temporada de True Detective, o con el largometraje Beasts of No Nation de Netflix, ha incidido en que su idea era hacer una película de terror más cercana a lo que hizo Kubirck en su adaptación de El resplandor también de Stephen King.

"Estuve trabajando en ello (en la película y el guion) durante cuatro o cinco años con Warner (Bros) y después pasó a New Line, justo cuando estábamos a punto de empezar la producción. Creo que el punto de vista y lo que quería New Line era muy distinto al mío. Yo quería hacer un drama con elementos de terror, más como 'El resplandor'. Y creo que ellos querían hacer algo más (terror puro) como 'Annabelle' (de las películas de Expediente Warren). Este fue esencialmente el desacuerdo", ha explicado Fukunaga.

Cabe también recordar que él ya estaba en el set de rodaje para dirigir la primera parte y preparándose para escribir el guion de la segunda, pero a tan solo tres semanas de empezar la producción fue sustituido por el director argentino Andy Muschietti. De hecho, en los créditos aún figura su nombre como autor del guion adaptado junto a los de Chase Palmer y Gary Dauberman.

Y la jugada le salió redonda a New Line (Warner Bros. actuó como distribuidora) porque sobre todo la primera entrega fue un taquillazo recaudando 700,3 millones de dólares en los cines de todo el mundo (la segunda se quedó en 473). No obstante siempre quedará la duda sobre cómo habría sido It vista por Fukunaga. Tal vez hubiera tenido un impacto mucho menor en taquilla, pero... ¿quizás estaríamos hablando de una obra maestra?

