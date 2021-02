Marwan Kenzari (‘Aladdin’, ‘La vieja guardia’) también estará en ‘Black Adam’

Cuando el remake de Aladdin se convirtió en un gran éxito en 2019 hubo quien hizo notar el escaso carisma de su Jafar, que en el film de Guy Ritchie interpretaba Marwan Kenzari. Este actor holandés de ascendencia tunecina, sin embargo, fue capaz de reparar esa impresión pronto, cuando protagonizó La vieja guardia junto a Charlize Theron como uno de sus personajes más interesantes. De ahí que no sea raro que New Line Cinema y la entente de DC con Warner Bros. hayan decidido confiar en él para darle un papel en Black Adam, su próximo proyecto.

Según recoge The Hollywood Reporter Kenzari encarnará a uno de los personajes principales de la película que protagoniza Dwayne Johnson, pero del que aún no se ha dado detalle alguno. Se trata de la segunda coproducción de New Line con DC tras ¡Shazam!, personaje que precisamente es el gran enemigo de Black Adam en los cómics, y que con los rasgos de Zachary Levi no es descabellado que en el futuro pueda enfrentarse con Johnson. Mientras ¡Shazam! desarrolla su propia secuela (Fury of the Gods), Black Adam le está dando los últimos retoques a su reparto, del que Kenzari es la última incorporación.

El film ya tiene a bordo, además de Johnson, a Noah Centineo, Alvis Hodge y Quintessa Swindell como Atom Smasher, Hawkman y Cyclone, respectivamente. Todos ellos son miembros de la Sociedad de la Justicia de América que tendrá que enfrentarse a Black Adam, y de la cual ya pudimos ver varios concept arts el pasado verano. Fue entonces cuando supimos de cuatro miembros principales de esta Sociedad que se darían cita en Black Adam, y dado que tres de ellos ya tienen rostro se puede inferir que Kenzari encarnaría al cuarto superhéroe, Doctor Fate.

Black Adam está dirigida por Jaume Collet-Serra, que este 2021 tiene planeado estrenar (luego del retraso correspondiente) Jungle Cruise para Disney. Esta película protagonizada por Emily Blunt y, nuevamente, Dwayne Johnson, se estrenaría si todo va bien el 30 de junio, mientras que el plan de Warner/DC es que Black Adam llegue a los cines ya entrado 2022 una vez la fecha inicial de diciembre de 2021 ha quedado descartada por fuerza mayor.