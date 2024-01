Marvel sufre el primer batacazo del 2024: el mejor actor de la Fase 6 abandona el MCU

2023 no ha sido un año fácil para el MCU. El universo superheroico construido sobre la gorra de Kevin Feige y que ha revolucionado el cine de superhéroes en la última década ha confirmado que sigue a la deriva desde que la reunión Vengadores: Endgame pusiera fin a una era dorada comandada por Iron Man (Robert Downey Jr.).

Si bien en los últimos años Marvel Studios nos ha obsequiado con joyas como la serie Bruja Escarlata y Visión o la reivindicable despedida de James Gunn con Guardianes de la galaxia Vol. 3, en general, las producciones del estudio han quedado lejos de la originalidad y la calidad que esperábamos de ellas.

Si a eso le sumamos un final de 2023 marcado por el fracaso en taquilla de The Marvels y el despido de Jonathan Majors, es fácil presuponer que la Casa de las Ideas está en un momento especialmente crítico en el desarrollo de su universo audiovisual.

Este año, seguiremos adentrándonos en la Fase 5 con estrenos muy ansiados en pequeña (Echo, Agatha: Darkhold Diaries, Ironheart, Daredevil: Born Again) y gran pantalla (Deadpool 3), pero, por lo pronto, Marvel ha recibido 2024 con una mala noticia.

Tal y como ha informado The Hollywood Reporter, el actor Steven Yeun, conocido por su papel en The Walking Dead, ya no forma parte del reparto de Thunderbolts debido a problemas de agenda.

Steven Yeun no estará en 'Thunderbols'

Steven Yeun en 'The Walking Dead'

Pese a que Yeun no había sido confirmado como miembro del reparto de la superproducción de Marvel, los medios norteamericanos comunicaron su fichaje el año pasado. Inicialmente, Thunderbolts iba a estrenarse el 26 de julio de 2024, pero terminó por retrasarse un año y aún no ha arrancado la fase de producción, por lo que Yeun no podría incorporarse al rodaje.

De momento, no se han podido confirmar más cambios en el equipo del filme, capitaneada por el director Jake Schreier (Ciudades de papel) y Lee Sung Jin (Bronca). Recordemos que el elenco está compuesto por viejos conocidos del MCU como Florence Pugh dando vida a Yelena Belova, Sebastian Stan una vez más en la piel del Soldado de Invierno, David Harbour como Guardián Rojo o Julia Louis-Dreyfus interpretando a Valentina Allegra de Fontaine.

Los acompañan Wyatt Russell repitiendo en la piel de U.S. Agent, Hannah John-Kamen como Fantasma, Olga Kurylenko dando vida a Taskmaster y Ayo Edebiri en un rol desconocido.

Aunque, por lo pronto, no se conocen más detalles sobre la producción, sabemos que los cómics de Thunderbolts siguen a un equipo de antihéroes y villanos reformados que trabajan en misiones para el gobierno, como una especie de Escuadrón Suicida marvelita. La película llegará a las salas el 25 de julio de 2025.

