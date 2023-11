Adiós, Kang: Marvel y la decisión de retirar a Jonathan Majors de las futuras películas del MCU

La temida fatiga superheroica parece haber llegado al Universo Cinematográfico de Marvel. Lo ejemplifica sobre todo el derrumbe en taquilla de su último film: The Marvels ha tenido el peor fin de semana de apertura para una entrega adscrita al MCU. Como ha costado además la insensata cantidad de 200 millones de dólares, las cosas no pintan bien para las finanzas de Kevin Feige. El caso es que, antes de la llegada de este film, un demoledor reportaje de Variety sostenía que las cosas ya iban mal al margen de lo que pudiera hacer Nia DaCosta, en tanto a una acumulación de problemas donde el más serio es el de Jonathan Majors.

Majors debutó en la primera temporada de Loki; también ha aparecido en la reciente segunda (que, al contrario de The Marvels, sí parece haber gustado bastante). Pero su puesta de largo tuvo lugar en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, donde interpretaba a Kang el Conquistador.

Se supone que empezando a ser desde entonces el villano central de la Saga del Multiverso, estilo lo que fue el Thanos de Josh Brolin en su día. Sin embargo, poco después del estreno de Quantumanía, Majors fue acusado de abuso por su expareja, y desde entonces ha afrontado un proceso penal que no ha dejado de enrevesarse.

La imagen pública de Majors está completamente destruida. Disney ha reaccionado con rapidez a ello, eliminando Magazine Dreams (un posible drama oscarizable protagonizado por Majors) de su calendario, pero Marvel Studios había preferido pensar más detenidamente el asunto… ¿hasta ahora? Joanna Robinson coescribió recientemente MCU: The Reign of Marvel Studios, y entrevistada en el podcast House of R ha dado una interesante actualización sobre el futuro del MCU. Según la escritora, la cúpula de Kevin Feige ya habría tomado una decisión definitiva sobre Majors, así que tanto este como su personaje abandonarán la saga.

El plan original era que Majors, como Kang y sus variantes, fuera apareciendo de forma recurrente en próximas películas del MCU, hasta ser el antagonista principal del díptico de Vengadores que culminaría la Fase 6 entre 2025 y 2026: The Kang Dynasty y Secret Wars. “Me enteré por alguien hace poco... se suponía que el guionista Jeff Loveness, que escribió Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, iba a escribir The Kang Dynasty... pero ya está confirmado. Me confirmaron que ya no trabaja para Marvel”, revela Robinson.

“Le pregunté a esa persona por qué, y me dijeron que la razón es que estaba metido de lleno en esta trama de Kang y es probable que se alejen de eso”. Loveness, llegado de Rick y Morty, ya no trabaja en The Kang Dynasty. Y esto bien podría significar que se debe a que Kang ya no es el villano (¿con lo que la película dejaría de llamarse The Kang Dynasty?). Si damos por sentado que Marvel Studios ha resuelto prescindir de Majors, lo más lógico sería reemplazar a este por otro actor… ¿pero por qué entonces despedir a Loveness?

La razón más probable entonces, aunque muy delicada, es que Feige y su equipo estarían rediseñando por entero su plan con la Saga del Multiverso, para que el villano pasara a ser otro. Era una opción que ya se planteaba en el citado reportaje de Variety: es probable que el enemigo final a batir pase a ser ahora el Dr. Doom, que debutaría en una próxima película de 4 Fantásticos sobre la que aún no se ha conocido un solo intérprete. Así están las cosas en Marvel Studios ahora.

