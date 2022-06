Marvel regresa a la Comic-Con: estará presente en la edición de este año

La Comic-Con de San Diego es, con toda probabilidad, el evento fan más importante del mundo, aunque como tantas otras cosas su desarrollo fuera entorpecido por la crisis del coronavirus. Las ediciones de 2020 y 2021 se celebraron de forma virtual, con el agravante de que Marvel Studios decidió apartarse de ella para celebrar sus propios paneles. La próxima Comic-Con se celebra en el Centro de Convenciones de San Diego del 21 al 24 de julio, ya de forma presencial, y a esta buena noticia hay que unirle la resolución de Kevin Feige de que Marvel vuelva con ella.

Es decir, que el MCU presentará novedades, como antes había sido norma, en la inminente Comic-Con. Resulta inevitable recordar entonces grandes momentos protagonizados por la Casa de las Ideas en el marco de este evento, como cuando en el 2019 se anunció que Natalie Portman volvía como Jane Foster para Thor: Love and Thunder, o Mahersala Ali comunicó su futura aparición en la franquicia como Blade. Precisamente, en el caso de la primera, hay que apuntar que el anuncio de Feige ha tenido lugar durante un evento virtual alrededor de Love and Thunder, próxima película de la Fase 4 que llega a cines este 8 de julio.

“Estaremos en la Comic-Con el mes que viene. Así que sí, estamos emocionados por ir y hablar sobre nuestro futuro”, declara Feige. Lo cierto es que, aunque sea inevitable emocionarse ante la presencia de Marvel en el evento, el futuro de su Fase 4 parece ahora mismo bastante acotado. Luego de Love and Thunder tenemos cita con She-Hulk: Abogada Hulka a partir del 17 de agosto en Disney+, seguida por Black Panther: Wakanda Forever el 11 de noviembre y, en algún punto terminando el año, el lanzamiento de la serie Secret Invasion.

Ya en 2023 esperamos Ant-Man y la Avispa: Quantumania para el 17 de febrero, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 para el 5 de mayo y The Marvels para el 28 de julio. Esas son las fechas fijas, luego hay multitud de proyectos por concretar; en el apartado de largometrajes tenemos Shang-Chi 2, Capitán América 4, la citada Blade o Thunderbolts, y en cuanto a series están Echo, Armor Wars, Ironheart, Wonder Man o Agatha: House of Harkness. Hay títulos donde elegir, y aún así es posible que Marvel Studios anuncie unos cuantos más.

