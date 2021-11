Marvel quería matar a los seis Vengadores originales en ‘Endgame’, pero los Russo se negaron

Vengadores: Endgame supuso una experiencia tan sumamente satisfactoria para el público que cuesta pensar que hubiera desavenencias durante su gestación, sobre todo si reparamos en el cuidado cálculo con que Kevin Feige siempre ha gestionado la narrativa del Universo de Marvel. No obstante, era mucho lo que se jugaban con el film llamado a clausurar la Fase 3 (y a, por tanto, poner fin a un ciclo narrativo que se había prolongado a más de veinte títulos), y fue inevitable que algunas ideas se quedaran fuera o suscitaran discusión. Gracias a la reciente publicación de The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, supimos por ejemplo que la tan comentada escena girl power estuvo a punto de no ver la luz por la inquietud de los responsables sobre si sería demasiado “indulgente”.

El caso es que acabó en la película (no librándose de críticas que aludían a lo gratuito de su inclusión), no como ocurrió con la idea inicialmente barajada por Kevin Feige para el final de la historia. El director creativo de Marvel Studios había previsto en un primer momento que Vengadores: Endgame no solo mostrara la muerte de Iron Man (Robert Downey Jr.) y Viuda Negra (Scarlett Johansson), ambos sacrificándose por traer de vuelta a la mitad de la población del universo. También quería que murieran el resto de Vengadores originales; es decir, el Capitán América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) y Ojo de Halcón (Jeremy Renner). No había final más rotundo que este para la Fase 3, debió pensar.

Esta idea fue, por suerte, rechazada por los hermanos Joe y Anthony Russo, encargados de dirigir la película. Según podemos leer en el libro: “El primer pitch de Kevin partía del concepto ‘todos saltan juntos a un horno’ de Toy Story 3, revela Joe Russo. La respuesta negativa de los hermanos fue que no había forma posible de que la historia tuviera tiempo para homenajear a cada uno de ellos. Y eso, para los fans, era un escenario imposible de procesar al salir del cine”. Endgame estaba concebida, en efecto, como una fiesta fan, y no parecía de recibo un sacrificio multitudinario… por mucho que a todos nos guste Toy Story 3, que de hecho en un primer momento también iba a contar con la muerte de todos sus protagonistas hasta que alguien entró en razón.

