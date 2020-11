Marvel ni se plantea resucitar vía CGI a Chadwick Boseman para ‘Black Panther 2’

Según medios estadounidenses, Victoria Alonso es la mujer más poderosa del Hollywood actual. Puede sonar raro porque esta productora argentina (que ha trabajado tanto en la actuación como en el campo de los efectos especiales) apenas ha acaparado titulares en los últimos años, pero lo cierto es que actualmente es la vicepresidenta de Marvel Studios y la mano derecha de Kevin Feige. Por todo esto, también es la persona con la que hablar para tener un poco más claro cuál es el futuro de la asociación entre Disney y la Casa de las Ideas.

El diario Clarín publicó la semana pasada una completa entrevista a Alonso, donde además de reflexionar sobre el modelo de exhibición en tiempos de pandemia (mostrándose a favor de que las salas de cine sigan siendo el destino principal), la ejecutiva habló sobre una de las grandes incógnitas de Marvel: el futuro de Black Panther una vez Chadwick Boseman, su actor protagonista, falleciera este verano.

Desde que se supo la noticia se ha especulado con que Shuri, interpretada por Letitia Wright en el MCU, fuera a suceder a T’Challa en el trono de Wakanda, e incluso se ha dejado caer la posibilidad de que Boseman sea “resucitado” vía CGI para poder protagonizar la ya anunciada Black Panther 2. Aunque no sería la primera vez que Disney realiza operaciones semejantes (a la vista está lo sucedido con Peter Cushing y Carrie Fisher dentro de Star Wars), Alonso niega tajantemente que esto sea una opción.

Así que no, Boseman no será recreado digitalmente. “Chadwick hay uno solo, y no está con nosotros”, respondía. “Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempo para ver cómo retomamos la historia y qué podemos hacer para honrar este capítulo tan inesperado, tan doloroso y tan terrible”.

“Chadwick no fue solo una maravilla de ser humano todos los días que pasamos juntos durante cinco años”, prosigue Alonso, “pero su personaje nos elevó como compañía y ha dejado su momento en la historia. Yo sé que a veces en producción pasan dos o tres meses y alguien dice ‘ha pasado el tiempo suficiente’. Pero no lo es; tenemos que pensar bien qué vamos a hacer. Cómo honrar a la franquicia”.

Al poco de conocerse la noticia del fallecimiento de Boseman trascendió que en Marvel habían quedado tan sorprendidos como nosotros, puesto que el actor tenía pensado recuperarse de su cáncer a tiempo para protagonizar Black Panther 2. Podremos verle actuar por última vez en la inminenteLa madre del blues, que Netflix estrena este 18 de diciembre. En lo que respecta a la secuela de Black Panther, esta tiene fecha para el 6 de mayo de 2022, pero es casi seguro que se retrasará.