Marvel cree que ‘Spider-Man: No Way Home es su ‘Retorno del rey’, y quiere el Oscar correspondiente

Gracias a lo ocurrido con Black Panther, las recurrentes aspiraciones de Marvel Studios a incurrir en la competición de premios se han legitimado, aunque igualmente no hayan llegado a buen puerto. El triunfo de la película de Ryan Coogler (que, sin Chadwick Boseman, estrenará secuela el año que viene) ha quedado como la excepción cuando Kevin Feige insistía en que un film como Vengadores: Endgame debía tener presencia en los Oscar, lo que no quita que la Casa de las Ideas vuelva a querer a hacer campaña con su último estreno: Spider-Man: No Way Home, desarrollada junto a Sony Pictures. La taquilla y el fenómeno social derivado no pueden refrendar más este propósito.

La película que viene a clausurar la trilogía iniciada por Homecoming ya es la más taquillera desde que empezó la pandemia, habiendo superado la barrera de los 1.000 millones de dólares y rivalizando con grandes lanzamientos pre-COVID como El ascenso de Skywalker. Por no hablar, claro, de la histeria despertada en las salas: como ocurrió con Endgame, han sido numerosos los vídeos que ilustran las entusiastas reacciones del fandom mientras ve la película, entre chillidos y aplausos. En opinión de Feige, esto son razones más que suficientes como para que la Academia de Hollywood recompense No Way Home.

Así lo ha defendido durante una entrevista con The Hollywood Reporter. “Es bueno que la gente se levante a aplaudir en el cine. Es bueno que se seque las lágrimas pensando en sus últimos 20 años como espectadores y en lo que ha significado para ellos. Es el tipo de cosas por las que, en su día, se fundó la Academia con la intención de darlas reconocimiento”, asegura el director creativo de Marvel Studios, y echa mano del caso de la tercera entrega de El señor de los anillos. El retorno del rey obtuvo 11 Oscars en 2004, en homenaje de los académicos a un fenómeno popular que aunaba calidad y taquilla.

Para Feige, eso es No Way Home. “Del mismo modo que El retorno del rey fue una especie de celebración y culminación de todo el trabajo increíble que se había hecho en esa trilogía, esta es una celebración tanto de nuestra trilogía de Homecoming como de las cinco iteraciones previas de Spider-Man”. El ejecutivo tiene la esperanza, en fin, de que los miembros de la academia reparen en “el arte que encierra una narrativa capaz de conectar con un amplio público a un nivel muy emocional”.

Está por ver si se cumplen los deseos, aunque de entrada parece que Dune, de Denis Villeneuve, cumplirá la cuota de “blockbuster de calidad” en la carrera que ya ha comenzado.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.