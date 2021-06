Martin Scorsese y Robert De Niro explican por qué ‘Toro Salvaje’ casi no ve la luz

Martin Scorsese es considerado uno de los cineastas de mayor talento y reconocimiento global en la actualidad, avalado por una extensa lista de célebres títulos en su filmografía, en los que no ha dudado en arriesgar. En 1980, el cineasta estadounidense decidía llevar a la gran pantalla la historia real del boxeador Jake la Motta en Toro Salvaje. Ganadora de dos Oscar, la película fue un triunfo inesperado sin precedentes y, más de 40 años después, continúa siendo muy celebrada.

El filme protagonizado por Robert de Niro en la piel del deportista era la encargada de clausurar el festival Tribeca Film de este año. Una cita que no quisieron perderse el realizador y la estrella principal, quienes confesaron que Scorsese no estaba interesado en hacer películas de deporte, pero un problema de salud lo cambió todo.

Un cambio de mentalidad tras la hospitalización

"Justo antes habíamos hecho Taxi Driver, así que estaba interesado en cualquier cosa que se me presentara... pero el libro no me afectó en absoluto", señala Scorsese refiriéndose a la obra que adapta la película: Raging Bull: My Story (1970), la autobiografía de Jake LaMotta. "Además, no tengo nada contra los deportes, pero teniendo asma severo y contando con que no puedo correr, no podía hacer esto, no podía reírme... Estuve muy protegido y no hice deportes de equipo, lo que es triste en cierta manera, pero por otra parte, hizo que me concentrara en la imaginación. Fui a ver muchas películas".

Esto provocaba que Scorsese rechazara inicialmente el proyecto, una opinión que cambiaría radicalmente tras un susto que llevó a este al hospital. Un momento en el que se sintió identificado con el personaje. "Estaba perdido en el camino, así que tuve que comenzar de nuevo. Fue un renacimiento".

La amistad entre De Niro y Scorsese

Finalmente, Robert de Niro alcanzaba la gloria al alzarse con el Oscar a mejor actor por su papel de boxeador. No obstante, tanto De Niro como Scorsese tenían inicialmente numerosas dudas sobre el posible éxito del título, a pesar de que ambos "sabíamos que podría ser especial". La relación entre los dos ha sido muy fructífera a lo largo de 50 años y nos ha regalado grandes colaboraciones, de Taxi Driver a El irlandés.

"Nos lo pasamos genial. Con Marty es muy fácil todo. Te escucha, te deja hacer lo que quieres y si está mal sugiere otra forma de hacerlo. Nuestra experiencia ha sido especial porque hemos podido crear cosas todos estos años. Hemos sido muy afortunados", señala De Niro sobre el realizador. Ambos volverán a trabajar juntos muy pronto en Killers of the Flower Moon, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y basada en el libro homónimo de David Grann.

