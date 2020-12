Martin Scorsese no sabe si volverá a hacer algo tan bueno como ‘El irlandés’

La pandemia ha afectado a la industria del cine y a quienes trabajan en ella de un modo que aún no podemos calibrar, y cuyas consecuencias tendremos que seguir examinando a lo largo del nuevo año. Por lo pronto, parece que el COVID-19 ha acelerado la llegada del streaming a una posición preponderante por encima de la exhibición tradicional, con tanto Disney como Warner habiendo dejado claras sus prioridades… ¿pero qué hay de las distancias cortas? ¿Cómo está afectando esta pandemia a la creatividad de los cineastas?

A lo largo de la crisis hemos sabido de directores que rodaban proyectos improvisados en confinamiento o escribían guiones (caso de Steven Soderbergh, que aprovechó la situación para desarrollar, entre otras cosas, una secuela de Sexo, mentiras y cintas de vídeo), y sin embargo no todos han tenido la suerte de conservar ese impulso creativo. Es el caso de Martin Scorsese, que tenía planeado empezar a rodar su nuevo largometraje, Killers of the Flower Moon, el pasado marzo, pero la emergencia sanitaria le obligó a retrasarlo hasta marzo de 2021. A lo largo de este año, el veterano director ha desarrollado una cierta inseguridad sobre la que ha hablado largo y tendido para Empire Magazine.

De hecho, Scorsese teme haber perdido “la chispa” que cimentó El irlandés, su anterior película de cuyo estreno se ha cumplido un año, y que fue muy bien recibida por crítica y público. “Me gusta que la gente la apreciara. Me emocionó mucho eso”, revelaba. “Esta pandemia ha interrumpido todo un proceso creativo. Se ha vuelto contra mí mismo, particularmente en los primeros meses, cuando estábamos encerrados en casa y no había distracciones”.

“Tengo que encontrar el modo de recuperar aquel impulso creativo para mi película que desembocó en El irlandés. Apartarme de eventos y todo eso, y volver a sentarme solo en el estudio frente al proyecto mientras me pregunto si puedo volver a hacer algo”, explicaba Scorsese. “Con El irlandés conseguimos todo lo que quería hacer. Sea genial, o buena o no, no lo sé. Pero puedo verla. Lo que quiero decir es que he de recuperar esa chispa, y no sé si podré. Pero la pandemia ha hecho casi obligatorio ir y encontrarla”.

El irlandés fue distribuida por Netflix y obtuvo diez nominaciones al Oscar, que pese a no derivar en ninguna estatuilla tampoco perjudicaron su estatus como una de las grandes películas de 2019. Tras su estreno Scorsese se puso de inmediato con Killers of the Flower Moon, basado en el libro de David Grann que en España conocemos como Los asesinos de la luna, pero la crisis del coronavirus ha echado a perder esa presencia de ánimo que siempre ha espoleado la carrera del realizador.

“Todo se ha ido, ya no existe tal cosa como una vida normal”, insiste Scorsese. “Así que, ¿qué tienes? Tienes personas que amas, familia, y esperanza, una chispa creativa, que puede dar pie a una nueva película. Pero sigo volviendo a El irlandés. Pensando en El irlandés. Utilizo El irlandés como una lección de la que aprender”. Killers of the Flower Moon está protagonizada por dos habituales del cineasta como son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y su enorme presupuesto (fijado en 200 millones de dólares) ha dado pie a una financiación conjunta entre Paramount y Apple, que se encargará de distribuirla.