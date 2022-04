Martin Scorsese lanza un cine online de películas clásicas restauradas

La Film Foundation fue fundada en 1990 por Martin Scorsese, en compañía de otros cineastas. Esta organización sin ánimo de lucro nacía de la angustia de que las películas clásicas o procedentes de mercados extranjeros se perdieran en el tiempo por no contar con una buena conservación, y desde entonces ha trabajado sin descanso en que sean restauradas para el disfrute del público. Scorsese no solo es un cinéfilo irredento, sino alguien muy comprometido con la preservación de este arte, y en pos a este esfuerzo se entiende su nueva (y bellísima) iniciativa: The Film Foundation Restoration Screening Room. Esto es, que su fundación ha montado una plataforma de visionado online gratuito para algunos de estos trabajos restaurados.

El segundo lunes de cada mes estará disponible una película en la plataforma, comenzando a una hora determinada y quedando al acceso de quien quiera durante 24 horas. El film susodicho contará con una introducción propia, entrevistas a quienes lo han restaurado, un vistazo entre bastidores al proceso, y una charla que indague en su relevancia cultural. “Queremos poner estas hermosas restauraciones a disposición de un amplio público”, ha declarado Scorsese. “Muchas de estas presentaciones contarán con restauraciones casi inéditas, en las que yo mismo y otros cineastas compartiremos por qué son tan importantes, cómo han impactado en nuestras vidas y por qué es crucial que se conserven”. El ciclo comenzará este 9 de mayo, con Sé adónde voy.

Se trata de un drama romántico de 1945 dirigido por Michael Powell y Emeric Pressburger, responsables de una película que ha influido tantísimo en la carrera de Scorsese como Las zapatillas rojas. El film estará presentado por el autor de Taxi Driver, además de contar con los testimonios de figuras como Tilda Swinton, la cineasta Joanna Hogg o Thelma Schoonmaker, montadora habitual de Scorsese que además resulta ser la viuda de Michael Powell y puede ofrecer un completo vistazo a su trabajo. El ciclo por entero está comisariado por el propio Scorsese en asociación con Kent Jones, director y guionista que ha colaborado con él en documentales como Mi viaje a Italia o A Letter to Elia.

Luego de Sé adónde voy, The Film Foundation Restoration Screening Room ha programado películas como La strada de Federico Fellini (1945), el film indio Kumatty de Govindan Aravindan (1979), Detour de Edgar G. Ulmer (1945), Acosados de Arthur Ripley (1946) o Moulin Rouge de John Huston (1952). El resto de títulos se irá anunciando en los próximos días, luego de ese 9 de mayo en el que tenemos una cita con Scorsese.

