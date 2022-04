Mark Wahlberg ya se plantea la jubilación (y quiere hacer más películas religiosas)

Antes de 2017 Mark Wahlberg ya había sido vocal con sus convicciones religiosas, pero fue entonces cuando estas llegaron al extremo de que mostrara públicamente su arrepentimiento por ciertas películas de su carrera. “Espero que Dios sea fan del cine y también que perdone, porque he tomado algunas malas decisiones en mi pasado. Boogie Nights está en lo alto de la lista”, aseguró Wahlberg en referencia al film de Paul Thomas Anderson donde interpretaba al actor porno Dirk Diggler. Boogie Nights fue fundamental a la hora de impulsar la trama del intérprete, y quizá por ello Wahlberg asegurara poco después que solo estaba bromeando. Sea como sea, el catolicismo del actor de Dolor y dinero está teniendo una incidencia cada vez más sonora en su carrera.

Así lo demuestra que, luego de interpretar a Sully en la exitosa adaptación de Uncharted, Wahlberg haya tomado los hábitos para protagonizar Father Stu, drama de estreno inminente en EE.UU. En dicha película, que también se encarga de producir, Wahlberg pone rostro al padre Stuart Long, boxeador reconvertido en sacerdote cuya historia real ha narrado con la asesoría de un cura de Boston que fue mentor del verdadero Long. Es, vaya, un proyecto muy importante para Wahlberg, hasta el punto de que vía Entertainment Tonight asegura haberlo concebido como un punto de inflexión en su carrera en Hollywood. “Creo que esto es el comienzo de un nuevo capítulo para mí en el que quiero hacer cosas como esta, con sustancia real para ayudar a la gente”, confiesa Wahlberg.

¿Significa esto que el actor se apartará del blockbuster para realizar más películas de corte religioso? No exactamente. “Definitivamente quiero hacer más de esto. No diría necesariamente que solo cine basado en mi fe, sino cosas que ayuden a la gente. Espero que esta película abra una puerta no solo para mí, sino para mucha otra gente en Hollywood, que lleve a proyectos más significativos”. Wahlberg insiste en que interpretar a Stuart Long supone “un papel de ensueño” para él, y durante la misma entrevista ha reconocido que a sus 50 años se plantea la jubilación. Así, asegura que se alejará de Hollywood “más pronto que tarde, probablemente”, pues quiere pasar más tiempo con sus cuatro hijos.

Se consume pronto este retiro o no, Wahlberg tiene claro que ha de ser selectivo con sus papeles a partir de ahora, para que no afecte a su rutina familiar. “Tiene que ser algo especial para que me convenza, ya sabes, de dejar mi casa, de dejar los chicos atrás, porque es el mayor sacrificio que he de hacer”, concluye el intérprete.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.