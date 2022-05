Mark Hamill se ríe de 'Star Wars' en Twitter para celebrar contigo el 4 de mayo

Por aquello de la homofonía ("May the Fourth be with you", ya se sabe), el 4 de mayo figura en los calendarios del mundo como día mundial de Star Wars. Una fecha idónea para brindar a la salud de George Lucas y su saga, y también para que algunos allegados a la misma se rían sanamente de la Galaxia Muy, Muy Lejana y sus cosas. Como Mark Hamill, por ejemplo.

El intérprete de Luke Skywalker, conocido en Twitter por su sentido del humor y falta de pelos en la lengua, lleva desde el 1 de mayo publicando chistes y memes sobre el serial en su timeline. Y, como merece la pena echarles un vistazo, nosotros los reunimos aquí.

La cosa comenzó con un consejo importante: cuando examines tu nuevo sable de luz, asegúrate de que no sea por la parte del agujero. La cara de Obi-wan Kenobi (Alec Guinness) lo corrobora.

May The First Not Be The Worst With You pic.twitter.com/AonDlah7Uw — Mark Hamill (@MarkHamill) May 1, 2022

El 2 de mayo, Hamill se permitió tuitear uno de los peores juegos de palabras jamás creados en inglés: "Ojalá llames en el segundo en el que llegues a casa para que no me preocupe". Por lo de "may the second", se supone: la verdad es que el GIF lo dice todo.

May The Second You Get Home Call So I Don't Worry pic.twitter.com/7OLpZvrFFm — Mark Hamill (@MarkHamill) May 2, 2022

Finalmente (por ahora), Hamill dedicó el tercer día a recordar La Palabra. Es decir, a postear Surfin' Bird, ese hit surfero de los Trashmen que conocemos gracias a películas como La chaqueta metálica y en el que se nos recuerda lo de "bird is the word" una, y otra, y otra vez.

May The Third Word Be Bird Bird Bird_Bird Is The Wordhttps://t.co/8Xwi5q0XZ6 — Mark Hamill (@MarkHamill) May 3, 2022

De momento, por cosas del horario de EE UU, Mark Hamill no ha lanzado el tuit correspondiente al 4 de mayo, el cual, suponemos, seguirá en la misma tónica. Dejémoslo en que sus recuerdos a la saga que le dio la fama (y casi le cuesta la cordura) nos resultarán siempre mucho más simpáticos e interesantes que cualquier celebración corporativa.

