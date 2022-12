'Marica': Luca Guadagnino adaptará a William Burroughs con el protagonismo de Daniel Craig

Adaptar a William Burroughs es muy difícil. Su escritura vanguardista, los constantes coqueteos con lo autobiográfico y la omnipresencia de las drogas le convierten en el miembro de la Generación Beat más esquivo a la vez que fascinante, de modo que un director como David Cronenberg no pudiera evitar intentarlo: el resultado fue la controvertida El almuerzo desnudo, que buscaba desviarse de una adaptación al uso ante la imposibilidad del cometido. Hoy Luca Guadagnino se ve en una tesitura similar, pues medios como Deadline recogen que el director italiano quiere adaptar Marica. Originalmente titulada Queer, se trata de la secuela de otra novela de Burroughs (Yonqui) publicada en 1985 que recogía experiencias recientes del autor en Ciudad de México.

Marica se centra en las desventuras de Lee (álter ego del autor) que intenta mantenerse alejado de la droga mientras persigue a un joven llamado Allerton, basado en el militar Adelbert Lewis Marker que en la vida real entabló amistad con Burroughs. De cara a la película Guadagnino aún busca financiación, pero ya tiene tanto un coguionista que le ayude a luchar con la escritura de Burroughs como un actor que le personifique. El elegido es Daniel Craig, que protagonizaría lo nuevo del director de Call Me By Your Name tras estrenar (sin mucho éxito de taquilla) Hasta los huesos: Bones and All. Un drama juvenil sobre canibalismo que protagonizan Timotheé Chalamet y Taylor Russell, y que le dio a Guadagnino el premio a Mejor director en el pasado Festival de Venecia.

La cuestión es que, al margen de Marica, Guadagnino tiene múltiples proyectos en su mesa. A saber: un biopic de Audrey Hepburn con el protagonismo de Rooney Mara. Una miniserie de Retorno a Brideshead. El eternamente pospuesto remake de Scarface. Una nueva adaptación de El señor de las moscas. Y en teoría también la secuela de Call Me By Your Name titulada Find Me, aunque a tenor de los problemas de Armie Hammer, coprotagonista del film anterior, esta tendría pocas opciones de salir adelante. Se desconoce a qué proyecto le dará prioridad Guadagnino, aunque decantándose por Marica podría aprovechar el estupendo momento que atraviesa la carrera de Craig.

El actor se despidió de James Bond el año pasado, con Sin tiempo para morir. Ahora está anclado a otra franquicia, Puñales por la espalda, que tiene otra secuela en camino más allá de la inminente El misterio de Glass Onion. Craig volverá a interpretar al detective Benoit Blanc en la próxima película de Netflix, que llega a la plataforma tras un triunfal paso por salas de cine el 23 de diciembre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.