Maribel Verdú estrena 'Raymond y Ray': "En Hollywood no está mi industria"

Maribel Verdú continúa su periplo por EE UU con Raymond y Ray, una comedia del mexicano Rodrigo García sobre una familia "completamente disfuncional" que marca el tercer proyecto de la española en Hollywood en lo que va de año, aunque ella tiene claro que allí no está su industria.

"Esto ha sido una cosa rara, porque de verdad que ahí no está mi industria. A mí lo que me gusta es trabajar en mi idioma, me encanta, lo disfruto como una enana", contó la actriz a Efe desde Madrid, horas antes de volar a Ciudad de México para sumarse a otro rodaje latinoamericano.

En los últimos meses, el nombre de Verdú ha aparecido en dos estrenos norteamericanos: la película Raymond y Ray, que llega a Apple TV+ este viernes, y la serie Now and Then, de la misma plataforma.

Además, acaba de terminar el rodaje del tercero, que llegará a los cines en 2023 y supondrá su debut en el género de superhéroes con la película The Flash, una apuesta de la franquicia DC dirigida por el argentino Andy Muschietti, con un reparto encabezado por Ezra Miller.

"Si de repente me llama gente interesante como Andy o como Rodrigo para hacer algo con buena onda, yo me apunto. Pero si no, yo estoy feliz haciendo mi cine, en mi mercado latino, que es lo que he hecho siempre", explicó.

La ganadora de dos premios Goya agradece haber conocido el sistema de trabajo de Hollywood: "Es increíble, no te falta de nada", pero confiesa que también tiene "sus cosas malas" como la "presión" continua y un ritmo de vida que no acaba de encajar en ella. "Es una locura. Yo creo que allí me dedicaría a otra cosa directamente -reflexionó-. A mí me gusta algo más pequeño, más de andar por casa".

Maribel Verdú en 'Raymond y Ray' La española estrena este viernes Raymond y Ray, una comedia que tuvo su presentación mundial en el Festival de Toronto y que este viernes llega a Apple TV+ para contar, desde la diversión, la historia de una familia disfuncional llena de enredos. Ewan McGregor y Ethan Hawke encarnan a dos hermanos con personalidades completamente opuestas que, tras la muerte de su padre, deben reunirse para organizar su funeral. Allí descubrirán que su familia escondía muchos más secretos de los que cualquiera podría imaginar. De todos los giros de la trama, el más impactante se da cuando aparece la carismática Lucía, encarnada por Verdú como una mujer arrolladora que, para sorpresa de todos, conocía al padre y a sus hijos casi mejor que ellos mismos. "Rodrigo (el director) es un genio escribiendo guiones y, sobre todo, escribiendo para mujeres", detalló la actriz sobre un personaje que describió como una mujer "que no juzga a nada ni nadie y es absolutamente libre e independiente". Crítica de 'Raymond y Ray' Otro detalle que gustó a la actriz fue que el guion nunca justificara el origen español de la protagonista. "Recuerdo que dije a Rodrigo: 'no hay ninguna escena que justifique el porqué estoy allí'. Y él me dijo 'es que no hace falta, todos somos ciudadanos del mundo' - recordó Verdú-. De hecho en Virginia, donde ella se encuentra, hay muchísimos españoles viviendo". Para la madrileña, Raymond y Ray cuenta ante todo la historia de algo "tan universal" como la familia. "Antes nos enseñaban la familia tradicional, pero luego hurgabas un poco y de tradicional no había nada. Ahora hay una apertura hacia la variedad, esto es así y ya se muestra en el cine", reflexionó. La próxima vez que el público podrá ver a Verdú en un papel en inglés será dando vida a Nora Allen, la madre del superhéroe Barry Allen en The Flash, uno de los títulos más esperados de 2023.

