María Pedraza habla sobre su racha más difícil como actriz: "Estuve a punto de abandonar la profesión"

La vida de los actores y actrices muchas veces puede parecer de ensueño, aunque en ciertas ocasiones lo que hay detrás no es tan resplandeciente como parece. Uno de esos casos es el de María Pedraza, que ha estrenado hace muy poco en Amazon Prime Video la película de ciencia ficción producida en España Awareness (2023), y que ha reconocido que en el mundo de la actuación se atraviesan momentos muy difíciles.

Protagonista de la primera temporada de Élite, cuya octava temporada marcará su final, y desencadenante de toda la trama de La casa de papel, la madrileña confiesa que ha habido instantes durante su carrera en los que lo ha pasado realmente mal, llegándose incluso a plantearse abandonar su carrera como actriz y dedicarse a otra cosa diferente.

El gran inicio de carrera de Maria Pedraza

Pedraza cayó de pie en la industria. Tan solo había rodado la película Amar (2017), cuando consiguió sus papeles en las dos series españolas de Netflix, que terminaron siendo un auténtico éxito. Su meteórico comienzo hizo que la actriz se quedase fascinada: "Yo ya me perdí en esta profesión. Cuando empecé, alucinaba, porque sentía que cada proyecto me salía rodado".

María Pedraza en 'Urban. La vida es nuestra' Cinemanía

Reconoce que no sabe a qué se debió su repentino éxito: "Evidentemente me lo he trabajado mucho para hacer cada proyecto y desarrollar los personajes, pero no sé si fue suerte o si estaba en el momento adecuado en el lugar adecuado, pero todo me salía rodado", afirma la actriz en los micrófonos del podcast de la Cadena SER.

Las críticas afectaron a María Pedraza

La actriz protagonista de la serie Urban. La vida es nuestra, que también se ha unido al catálogo de la plataforma de Amazon este mes de octubre, asegura que de pronto se dio de bruces con la realidad del mundo de la actuación: "Un día de la noche a la mañana supe lo que era esta profesión, que es que de repente te digan que no, que no te salgan los proyectos, los que a ti te gustaría que te salieran o que te emocionaran...".

Incluso confiesa que llegó a plantearse abandonar su trayectoria en esos duros momentos: "Estuve a punto de dejar esta profesión, porque tienes que ser muy valiente para estar en ella y estar refugiado de tus seres queridos", afirma María, quien apunta a las críticas negativas como una de las razones: "Entran tantas opiniones y comentarios que te hacen cuestionarte (a uno mismo), lo que eres, tu trabajo...".

María Pedraza ya no lee las críticas negativas

Con su nuevo proyecto ya anunciado de Netflix, Asalto al Banco Central, María Pedraza admite que dejó atrás ese momento y que ya no se lee reseñas negativas: "Yo recibo más críticas malas que buenas. Buenas son las de mi familia y las de personas con las que he trabajado y me conocen realmente. He leído críticas malas, pero ya no. No por nada, sino porque sencillamente no suman nada".

