Margot Robbie, reina del cine de acción: Harley Quinn, Piratas del Caribe y ¿Terminator?

El alocado personaje de Harley Quinn definitivamente ha sido su catapulta al cine de acción. Margot Robbie fue la única que salió bien parada, y se erigió en un icono, del Escuadrón suicida de David Ayer y aunque Aves de presa, su primera incursión en solitario con Quinn, no terminara de funcionar tan bien como se esperaba en taquilla, podría retomar el personaje hasta en tres películas más.

A saber, la nueva entrega de Escuadrón suicida que dirige James Gunn, y que ya está en posproducción, un posible proyecto que la uniría de nuevo con el Joker y también en Gotham City Sirens.

Menudo horizonte para la solicitada actriz australiana que también suena para protagonizar las nuevas aventuras de la saga Piratas del Caribe en lo que sería una especie de reinicio, en la misma línea temporal de las cuatro películas anteriores, pero con mayor presencia de personajes femeninos e interpretando un papel similar al capitán Jack Sparrow que inmortalizó Johnny Depp.

Por si fuera poco, y ante la perspectiva de realizar otra (¡sí, una más!) secuela, reinicio, spin-off o lo que sea de Terminator, en la que además el mismo James Cameron podría involucrarse incluso como director, Margot vuelve a estar en el centro de atención.

Pese a los decepcionantes resultados en taquilla de Terminator: Destino oscuro, Paramount sigue empeñada en traernos más aventuras cibernéticas y, según recoge We Got This Covered, estaría tanteando dos incorporaciones. Una sería la del polifacético y luchador profesional John Cena y la otra, pues Margot Robbie.

La idea es que se trate de un largometraje, pero tampoco se descarta la opción de una serie o miniserie para lanzar en premium en alguna de las plataformas digitales. La razón es que, en el fondo, se ha perdido la confianza en que las películas de Terminator tengan tirón comercial, al menos en cines. Vistos los resultados de Terminator Salvation (2009), Génesis (2015) y Destino oscuro (2109) no es de extrañar.