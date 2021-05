*Este artículo contiene MUCHOS spoilers de 'Mare of Easttown'*

Mare of Easttown se ha ido ganando un lugar en nuestro corazón seriéfilo capítulo a capítulo. El primer flechazo fue con esa protagonista monumental interpretada por Kate Winslet, poli con ojeras y una cerveza siempre a mano para mitigar las maldades de la vida. El pueblo, Easttown, en Pennsylvania, también tiene su encanto, tan pequeño que en la rueda de sospechosos por el asesinato de Erin McMenamin todos se conocen porque son familia o fueron al mismo instituto.

Yo podría argumentar que Mare of Easttown es una serie sobre la maternidad y no sobre asesinatos (y lo haré a su debido tiempo, no me robéis la idea, bandidos), pero sirva de muestra lo entretenidos que estábamos con el pasado traumático de Mare, sus relaciones con su madre, su hija y la ex de su hijo, madre a la vez de su nieto, que internet se ha puesto patas arriba con el quinto episodio, Illusions, y ese final tan abrupto como un tiro en la frente.

A todos nos podía parecer extraña una cita entre Colin Zabel (Evan Peters) y Mare (Winslet), algo así como un First Dates entre David contra Goliat, una historia sobre todo conveniente para los guionistas de la serie que saben, como la madre de Colin, que a Mare solo le interesa salir a cenar con él para permanecer enterada del caso. Pero, ninguno esperábamos que acabase así, que después del beso romántico ambos descubriesen al secuestrador de las chicas desaparecidas y Colin fuese abatido por un disparo tan concluyente como para que le demos por muerto.

¿Por qué nos ha sorprendido tanto ese disparo? Para empezar, porque Colin es un majete. Es la alegría que a Mare le falta, la juventud que las desgracias de su vida le arrebataron. Aunque, como le confiesa a Mare poco antes del fatídico desenlace, su único caso resuelto fue un embuste, es el único de la serie que no tiene ningún trauma en la mochila. Es la posibilidad de un futuro luminoso. “Simplemente ten cuidado”, le dice su madre cuando le ve partir con Mare. Una vez más, las madres de esta serie. Pero, sobre todo, porque es un tiro en el pie al canon. ¿Matar a tu coprotagonista casi a mitad de serie? ¡Dónde se ha visto!

Tengamos en cuenta que no es hasta el minuto 42 del quinto capítulo de la serie que Mare investiga por primera vez la desaparición de las chicas, interrogando a unas prostitutas sobre su paradero. La resolución es inmediata, el paquete de Winston, la furgoneta azul. Sin haberlo visto venir, con dos episodios todavía por delante, Mare y Colin se ven frente a frente con el secuestrador. De ahí el impacto.

Pero no es el disparo lo único que nos ha sobrecogido. Toda esa secuencia final merece nuestro halago. Por cómo está dirigida y por la interpretación soberbia de Kate Winslet, que por momentos nos recuerdan a la secuencia final de El silencio de los corderos. Dicho lo cual, el shock podría hacernos olvidar todos los flecos que quedan por resolver en el quinto capítulo. Repasamos algunos de ellos.

Billy y su cara de sospechoso número uno

Premio al mejor sospechoso de la noche. Mare y sus amigos Lori, John y el primo de este, Billy (Robbie Tann), tíos ambos de la chica asesinada, Erin McMenamin, ven un partido de fútbol americano en casa de Mare.

En un momento dado, Lori le cuenta a Mare que les han pedido que adopten al bebé de Erin. Mare pregunta si su padre, en la cárcel por haber agredido al ex de su hija, Dylan, la pegaba. Hay opiniones dispares y cierto debate entre los Ross, pero todo se disipa cuando alguien menciona que Erin vivió un tiempo con Billy.

Intrigada con esta nueva revelación, Mare presiona a Billy –¿cuándo vivió contigo? ¿por qué? ¿cuánto tiempo?– y este se va haciendo cada vez más pequeño en su butacón hasta que termina levantándose y marchándose con una excusa tan peregrina que la secuencia termina con un plano de la botella de cerveza de la que ha estado bebiendo. ¿Alguien dijo test de paternidad?

Nuestro secreto

Illusions comienza con un gran apagón. En la casa de los Ross, Lori (Julianne Nicholson, la adoramos desde Monos) escucha sin querer una conversación entre su marido John (Joe Tippett) y su hijo mayor. “Es nuestro secreto”, le dice el padre.

Esta intriga está inteligentemente dosificada a lo largo del capítulo y a ella le debemos una de las secuencias más conmovedoras de la serie, en la que Ryan es expulsado del instituto al pegar a unos matones que se metían con su hermana Moira (Kassie Mundhenk).

Pero además de servir dramáticamente a la historia, la expulsión le sirve a Lori para exigirle a su hijo que le revele el secreto. “¿Ha vuelto a hacerlo tu padre?”, le pregunta. El niño llora y no se atreve a mirarla. “¿Es la misma mujer?”, insiste ella.

Ryan termina levantando la cabeza y asintiendo con la cabeza. Más adelante en el capítulo vemos al padre saliendo de casa con las maletas hechas, diciéndole que va a arreglarlo todo. Pero, ¿y si el secreto fuese otro y Ryan ha engañado a su madre entreteniéndola con esa vieja historia de adulterio?

Un segundo visionado del capítulo quinto de Mare of Easttown revela un detalle inquietante. Volvamos al partido de fútbol americano que los Ross ven en casa de Mare. Cuando Lori le cuenta a su amiga que les han pedido que adopten a Dj, el bebé de Erin, Ryan, que está lejos de los cuatro protagonistas de la secuencia, se gira hacia ellos con mirada desafiante. ¿Qué sabe que nosotros no sepamos?

¿Qué rollos se traen Dylan Hinchey y Brianna?

Dylan, el falso padre de Dj, y Brianna, los bullies más odiosos de la televisión, tienen en este episodio su propia subtrama. Investigados en un primer momento por haberle dado una paliza a Erin la noche de su muerte habían quedado apartados de las pesquisas policiales.

Sin embargo, en el quinto capítulo presenciamos una inquietante conversación entre ambos, una suerte de ruptura que revela lo chungos que son. La revelación de que Brianna se despertó la noche en la que mataron a Erin y Dylan no estaba en la casa pone los pelos de punta.

La amiga de Erin también está en el ajo

Algo nos hacía sospechar que Jess (Ruby Cruz), la mejor amiga de Erin, no era trigo limpio. Si lo fuese no andaría metida en líos con Dylan ni hubiese mentido a Mare cuando la interrogó sobre los diarios de su amiga.

¿Por qué le ha revelado a Dylan dónde estaba el dinero de la operación de oído de Dj? De noche, acuden a la casa de Erin y roban el dinero. “Prometimos que no leeríamos los diarios”, dice Dylan. Pero Jess lee uno de ellos y se guarda en el bolsillo un papel que le hace arquear la ceja. ¿Una prueba? ¿De qué?

La extraña muerte de Betty Carroll

No olvidemos que el capítulo quinto comienza con el accidente de coche de Betty Carroll, un arranque que a muchos nos hizo preguntarnos si nos habíamos saltado un episodio. Este incidente nos regala la única secuencia graciosa del capítulo, el funeral en el que el viudo revela que tuvo un affaire con la madre de Mare, Helen Fahey (genial Jean Smart). Homewrecker!

¿Hay algo más detrás de este oportuno accidente de coche? Recordemos que la serie comenzaba con una llamada de la muerta, Betty Carroll, convencida de que el vecino de enfrente espiaba a su nieta. ¿Dónde ha quedado esa línea de investigación? ¿Tiene algo que ver con el asesinato de Erin?

¿Miente el curita?

La visión del diácono Mark Burton (James McArdle) tirando la bicicleta de Erin desde un puente ya nos había dejado con la mosca detrás de la oreja. Demasiado sospechoso para ser el asesino. Aquí, el cura confiesa al padre Dan (Neal Huff) que estuvo con la joven la noche de su asesinato y que fue él quien la llevó al lugar de los hechos, pero que es inocente. ¿Le creemos?