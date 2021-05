'Mantícora': Carlos Vermut ya tiene protagonistas para su película de amor y monstruos

Después de Diamond Flash (2011), Magical Girl (2014) y Quién te cantará (2018), llega Mantícora. Carlos Vermut comienza este mismo mes a rodar el que será su cuarto largometraje, definido por él mismo como "una historia sobre amor y monstruos en los tiempos modernos".

Nacho Sánchez, –nominado al Goya de mejor actor revelación por Diecisiete (2019)– y Clara Hails (Érase una vez Buenos Aires) serán los protagonistas de esta historia también escrita por Vermut, cuyo rodaje tendrá lugar en Madrid y Cataluña hasta el mes de julio. Alana Mejía (The Girl with Two Heads, Ese verano nos quedamos en casa) será la directora de fotografía en lo que supone su debut en un largometraje.

Nacho Sánchez bteam

Además de ser uno de los protagonistas de Diecisiete (2019), Nacho Sánchez también ha intervenido en películas recientes como El arte de volver (2020) y Un mundo normal (2020). Será uno de los actores de Doctor Portuondo, la serie que Carlo Padial prepara para Filmin.

Clara Hails bteam

Clara Hails es actriz, directora y productora muy vinculada al mundo de las artes escénicas. Actuó, escribió y dirigió la obra Encontronazo en Madrid, así como diversas piezas de microteatro en Madrid y Buenos Aires. Ante las cámaras ha intervenido en la serie Sueña conmigo (Nickelodeon) y películas como La máquina que escupe monstruos y la chica de mis sueños (2012) o Érase una vez Buenos Aires (2016).

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz.

"Habla de un monstruo real, de los que viven entre vosotros y que te puedes encontrar en el metro o en la cola de la panadería. Habla de su necesidad de amar y ser amado", explica Carlos Vermut sobre Mantícora. A la vista de sus títulos anteriores, en los que los códigos del cine de género se introducen en la realidad cotidiana, parece que el tema encaja a la perfección con su filmografía.

Comenzamos.#Mantícora, de Carlos Vermut.



Producida por @aquiyallifilms y BTeam Producciones.



Dibujo original de Carlos. pic.twitter.com/Ml4LyUuUAq — BTEAM Pictures (@BTeamPictures) March 2, 2021

Mantícora está producida por Aquí y Allí Films y Bteam Prods. Cuenta con la participación de TV3 y Movistar +, distribuye Bteam Pictures y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

Antes de que Mantícora llegue a nosotros, podremos reencontrarnos con las ideas de Vermut en La abuela, el nuevo filme de terror de Paco Plaza (Verónica), cuyo guion firma el autor de Magical Girl y que pronto anunciará su fecha de estreno en cines.