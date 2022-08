'Mantícora': póster y fecha de estreno de la nueva película de Carlos Vermut

"Una historia sobre amor y monstruos en los tiempos modernos" es como define Carlos Vermut su cuarta película: Mantícora. "Habla de un monstruo real, de los que viven entre nosotros y que te puedes encontrar en el metro o en la cola de la panadería. Habla de la necesidad de amar y ser amado".

Mantícora, protagonizada por Nacho Sánchez (Doctor Portuondo, nominado al Goya de mejor actor revelación por Diecisiete,) y la debutante Zoe Stein, tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y después podrá verse en un pase especial en el Festival de Sitges. Su fecha de estreno en salas de cine es el 4 de noviembre.

Alana Mejía González (The Girl with Two Heads, Ese verano nos quedamos en casa) debuta en el largometraje como directora de fotografía de la película. Mantícora está producida por Aquí y Allí Films y Bteam Prods. Cuenta con la participación de TV3 y Movistar Plus+, distribuye Bteam Pictures y las ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

Póster de 'Mantícora'

La mantícora, criatura de la mitología persa con cabeza de león y cola de escorpión, es capaz de disparar espinas venenosas contra sus enemigos y presas. Un imaginario que está muy presente tanto en el cartel teaser del filme como en el primer dibujo preliminar del proyecto que hizo Vermut.

Póster de 'Mantícora' Cinemanía

'Mantícora': sinopsis oficial

Esta es la sinopsis oficial de Mantícora: Julián (Nacho Sánchez) es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana (Zoe Stein) aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz.

Mantícora Cinemanía

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.