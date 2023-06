Mandy Moore y Kumail Nanjiani protagonizarán el primer spin-off de 'Insidious'

Mientras la saga iniciada por Expediente Warren nunca ha perdido su vigencia en los planes millonarios de Warner, en los últimos tiempos asistimos a cómo se revitaliza la que sería su prima hermana. Al fin y al cabo, Insidious fue desarrollada por el mismo James Wan que acuñó el Warrenverso (luego de iniciar a su vez Saw porque es tremendo lo de este hombre), y tenía como coprotagonista a Patrick Wilson: el mismo que ha participado en las películas principales de Expediente Warren.

Insidious, auspiciada por Blumhouse, ha tenido un éxito consistente pero de menor escala al de Expediente Warren, con dos entregas iniciales encabezadas por Wilson y Rose Byrne, su esposa en la ficción, para que a partir de la tercera película la historia tomara otros derroteros. Sin embargo, este 21 de julio llega Insidious: La puerta roja, una película que nos devuelve como protagonistas a Wilson y a Byrne además de contar con el primero debutando a la dirección. La puerta roja viene a ser el intento de Blumhouse de reflotar la saga, con lo que en paralelo a su gestación se ha puesto en marcha otra película. El primer spin-off.

El plan es que Insidious dé pie a un universo cinematográfico semejante a Expediente Warren, así que se antojan necesarias películas que no estén relacionadas directamente con la historia principal. Así surge Thread: An Insidious Tale (traducción improvisada El hilo: Una historia de Insidious), de cuya existencia se hace eco Deadline. Thread es un spin-off de Insidious que dirige Jeremy Slater (responsable de series de televisión como El exorcista o The Umbrella Academy, así como de la producción de Marvel Caballero Luna), y ya ha confirmado reparto y sinopsis.

Thread está protagonizada, pues, por Mandy Moore y Kumail Nanjiani. Moore, además de sus intervenciones esporádicas en el género, ha recabado un gran prestigio por su presencia en This is Us, mientras que Nanjiani está especializado en comedia y hace poco dio el salto al superheroico, con Eternals. La nueva película de Insidious (aún sin fecha de estreno), nos coloca como hizo en sus compases iniciales frente a un matrimonio que ha de lidiar con amenazas demoníacas.

Aunque en este caso es más enrevesado. La pareja de Moore y Nanjiani logra de algún modo viajar en el tiempo para impedir la prematura muerte de su hija, pero ya se sabe que nunca es buena idea alterar la línea de acontecimientos, y su ocurrencia les estallará en la cara en forma del habitual festival de jumpscares. Queda mucho Insidious por delante.

