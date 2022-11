La mancha del Prestige en el cine: Luis Tosar, los Goya de 2003, documentales y la película de James Cameron que quedó en el limbo

El desastre medioambiental provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige generó impacto, horror, dolor y rabia. Veinte años después, en el imaginario colectivo permanecen la costa atlántica cubierta de negro muerte, los trajes blancos de los voluntarios, el término ‘chapapote’ y el lema ‘Nunca Máis’ en torno al que se construyó el movimiento ciudadano. De aquel contexto sociopolítico, ya tenso de por sí, se recuerda además el fuerte activismo del cine español, principal vía de posicionamiento ante la catástrofe.

Como suele ocurrir con otros temas, lo sucedido no tiene todavía una película que se haya convertido en referente al respecto. La ficción no lo ha explorado demasiado, siendo el documental el cauce de tratamiento por el que se ha optado, sin que tampoco haya surgido un filme emblemático. Este podría haber sido, sorprendentemente, el que anunció en 2003 el mismísimo James Cameron, consternado por la tragedia ecológica.

"Los propietarios del Prestige son criminales que deberían pudrirse en la cárcel", subrayó el cineasta en declaraciones a la publicación VSD. "Hemos creado basureros flotantes que amenazan nuestros océanos y debemos pararlos a toda costa", resaltaba, indicando que iba a poner todos los medios posibles, incluso a fondo perdido. Su intención pasaba por "sumergir a los espectadores en el lugar del desastre" para que pudieran "tener una idea más clara de sus dimensiones". No obstante, al final el proyecto, en cuya grabación Cameron iba a utilizar un minisubmarino, se quedó en el limbo.

Tampoco prosperó el filme colectivo Nunca Máis, promovido por el audiovisual gallego y por Mediapro y al que se asociaron nombres como los de Fernando León de Aranoa (que venía de firmar la relevante Los lunes al sol), Mario Camus y Mariano Barroso. Se concibió como un conjunto de cortos de ficción, los cuales iban a rodarse en 2004.

En el terreno documental surgieron diversas propuestas, tendencia avivada ahora por el simbólico aniversario como señalan las producciones realizadas por la plataforma Nunca Máis (20 años de dignidad, de Xosé Aragunde y que alerta de que puede volver a ocurrir un desastre similar) y por la federación gallega de Ecologistas en Acción (Alegría, título alusivo al ‘grito de guerra’ entonado por los voluntarios que limpiaban el chapapote).

Cartel de 'Marea blanca', el mediometraje documental de Isabel Coixet (Save the Beach)

En el repaso a los documentales llama la atención Marea blanca (2012), mediometraje con el que Isabel Coixet rindió homenaje a los miles de héroes anónimos que lo dejaron todo para salvar la costa. Lo impulsó la marca de cerveza Coronita a través de su iniciativa Save the Beach. También cabe destacar la aportación del actor Daniel Guzmán, quien en los inicios de su faceta de director canalizó su rabia por lo sucedido y plasmó su compromiso en Mar de fondo (2003).

Cartel de la película 'Encallados' (2014) (ZircoZine)

Si hablamos de ficción, aparecen el telefilme Chapapote… o no (2006), con elementos de sátira y de comedia negra y en el que Ferran Llagostera contó con Francesc Garrido, Celso Bugallo o Josep María Pou (en una pequeña colaboración), y Encallados (2014). La comedia de Alfonso Zarauza, rodada en blanco y negro, constituyó un experimento y un peculiar ejercicio de cine dentro del cine al hablar del proceso de creación desde el intento fallido de sacar adelante un largometraje sobre el desastre provocado por el Prestige.

El posicionamiento del cine español

Pensar en el Prestige en lo relativo al mundo del cine remite ante todo, como se ha indicado, al activismo, encarnado en figuras como la del gallego Luis Tosar, implicado de manera muy personal en la causa, miembro de Nunca Máis y fuertemente crítico con la gestión de la catástrofe por parte del Gobierno de José María Aznar, denuncias que ha vuelto a manifestar con motivo del vigésimo aniversario.

Manifestación de Nunca Máis en Madrid en 2003, en la que participaron actores como Luis Tosar (EFE)

Tosar fue uno de los actores presentes en la multitudinaria manifestación desarrollada en Madrid el 23 de febrero de 2003. Detrás de la pancarta principal estaban el gallego y Juan Diego Botto, quienes intervinieron en el acto. Asistieron asimismo Javier Bardem, Federico Luppi, María Pujalte o Tristán Ulloa.

Y no hay que olvidar que el Nunca Máis hizo acto de presencia días antes en la gala de los Goya de 2003, en la que Los lunes al sol se impuso a Hable con ella, recordada no obstante por lo extracinematográfico, por el No a la guerra (el contexto por lo de Iraq…). Un ambiente que marcó un antes y un después al abrir una brecha entre el cine español y parte de la sociedad. Lo combativo se entendía por las circunstancias, si bien muchos reprochan que esa virulencia no haya vuelto a aparecer cuando ha habido (y hay) motivos de sobra.

"A ese señor bajito (Aznar) quiero decirle que si quiere petróleo no hace falta ir a Iraq, simplemente con subir a Galicia lo único que hay que hacer es recogerlo", comentó Tosar tras los agradecimientos al recoger su Goya por su imponente trabajo en Los lunes al sol. "¡Nunca Máis!", gritó para finalizar en medio de la ovación recibida. Las referencias al Prestige ya habían comenzado de la mano de Javier Bardem, su compañero de reparto.

