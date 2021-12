"A Kubrick no le gustaban los actores porque no podía controlarlos": Malcolm McDowell desgrana el fenónemo de 'La naranja mecánica' en 'La naranja prohibida'

Han pasado exactamente 50 años del estreno de La naranja mecánica, posiblemente la obra maestra más recordada de Stanley Kubrick, y nadie parece haberse olvidado de ella. Es uno de esos filmes que han logrado pese a todo permanecer en la memoria colectiva e instaurarse como una de esas obras clave para entender la historia del cine.

Sin embargo, si hay otra cosa que ha caracterizado a La naranja mecánica a lo largo del tiempo es que ha venido acompañada de polémica por su marcada violencia y mensaje revolucionario. El documental La naranja prohibida explora precisamente cómo fue el momento en el que la película llegó a nuestras fronteras, de improviso y causando un gran revuelo en su estreno durante la Seminci de Valladolid.

El gran protagonista de aquella película no era Kubrick, sino Malcolm McDowell, el encargado de encarnar la violencia e irreverencia en el papel de Alex. Con motivo del estreno del documental, hablamos con el mítico actor británico para que cuente su propia versión de los hechos como protagonista del filme.

Estreno de 'La naranja mecánica' sin censura en la Seminci de Valladolid TCM

"Es una película claramente de su época, Cuando se estrenó causó sensación, principalmente porque la la prensa llamaba la atención sobre lo violenta que era. Pero en retrospectiva, la violencia es solo una pequeña parte. Casi no hay violencia física y es mucho mayor la parte psicológica" asegura McDowell al ser preguntado por la polémica que siempre ha rodeado al filme.

Como embajador oficial de la película -Kubrick nunca fue amigo de las entrevistas en vida-, a McDowell le han planteado todo tipo de cuestiones desde que se estrenó La naranja mecánica, pero cree que a día de hoy sigue siendo una película especial: "Lo revolucionario era su estética, nadie había visto nada como eso. La música es extraordinaria, lo que hizo Wendy Carlos adaptando a Beethoven fue verdaderamente provocador", afirma el actor, quien añade que el paso del tiempo, al contrario que con otros filmes, no la ha hecho envejecer: "La gente de ahora entiende mejor el humor negro y el tema político, por eso cree que ahora pueden seguir conectando con ella".

Por otro lado, McDowell es de los pocos actores que han tenido malas palabras para el director, tan polémico como sus películas en su forma de dirigir. "A Kubrick no le gustaban los actores porque no podía controlarlos. Siempre esperaba que le diesen una interpretación que pudiese usar, así que había una desconfianza inherente. No entendía el proceso de la interpretación. No es que fuera algo importante pero él tenía un fuerte punto de vista y estaba muy seguro de lo que quería", reflexiona McDowell, quien añade que ya percibía buena parte de eso en el set: "Había tantos momentos en los que de reojo lo veía nervioso, sin conectar con lo que estaba ocurriendo".

Aunque confiesa que no es su papel favorito y que no le llovieron los papeles precisamente, McDowell reconoce la importancia de La naranja mecánica tanto en la historia del cine como en su carrera, la cual no volvió a ser la misma una vez se puso el traje de drugo. La naranja prohibida es una oportunidad de oro de ser acompañado por su voz para recorrer lo que supuso el estreno de la película en el mundo y en particular en nuestro país, y podrá verse en exclusiva en TCM a partir de este viernes 17 de diciembre.

