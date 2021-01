‘Malcolm & Marie’: John David Washington se pronuncia sobre la diferencia de edad con Zendaya

Como muchos cineastas, Sam Levinson no se ha quedado de brazos cruzados durante el confinamiento, reclutando a Zendaya y John David Washington para Malcolm & Marie. Este drama se ambienta en una sola noche y trata los problemas de pareja de un director de cine y su novia, durante una feroz discusión donde salen a la luz todos sus rencores. El film ha sido adquirido por Netflix de cara a su estreno el próximo 5 de febrero, y las primeras críticas ya lo identifican como un gran aspirante a los Oscar… aunque toda la conversación que lo rodea no haya sido necesariamente positiva. De hecho, hay quien cuestiona que Zendaya y Washington interpreten a una pareja teniendo en cuenta la gran diferencia de edad que se llevan: la protagonista de Euphoria tiene 24, mientras que el actor de Tenet tiene 36.

El propio Washington ya ha hablado sobre esta diferencia de 12 años para Variety, defendiendo que lo importante es que Zendaya “es una mujer”, y señalando que ella es una actriz mucho más experimentada que él. “No es algo que me preocupe porque Zendaya es una mujer. La gente va a poder verlo en la película. Tiene, con diferencia, mucha más experiencia que yo en la industria. Yo solo llevo trabajando aquí siete años, ella ha estado más tiempo y he aprendido mucho de ella. Soy el novato”. Washington, hijo del célebre Denzel Washington, tuvo un pequeño papel junto a su padre en Malcolm X de Spike Lee, estrenada en 1992, pero antes de afianzarse como actor hizo carrera como jugador de fútbol americano.

Tal y como él dice, su fama es algo reciente, y se debe tanto a la serie Ballers como a, sobre todo, la pareja de películas que forman Infiltrado en el KKKlan y Tenet. Zendaya, por el contrario, lleva siendo actriz desde muy joven, habiendo debutado en la serie de Disney Channel Shake It Up!. “Aprecio su sabiduría en lo que se refiere al trabajo. Lo admiro. Lo que me emociona de verdad es que la gente va a ver lo madura que está en este papel. Hablamos de versatilidad, y de eso tanto Sam como Zendaya van sobrados”, prosigue Washington.

Malcolm & Marie contempla desde su guion esta diferencia de edad, siendo algo con lo que tiene que lidiar la relación de sus protagonistas. El film de Levinson, que este 25 de enero estrena el segundo especial de Euphoria en HBO, se desarrolla cuando el personaje de Washington vuelve a casa tras el estreno de su última película y se topa con la furia de su pareja, quien está enfadada por no haber formado parte de sus agradecimientos aun cuando la obra se basó en su vida. Entra dentro de lo posible que, en cierto punto de la carrera de premios, tanto Washington como Zendaya consigan sendas nominaciones al Oscar.