Las malas críticas a '¡Shazam! 2' tienen desconcertado a Zachary Levi: "Es mejor que la primera"

Buenas intenciones, buen reparto, buenas ideas... Ninguno de esos factores aseguran que una película funcione, y ¡Shazam! La furia de los dioses es un buen ejemplo de ello. Tras el éxito de su primera entrega en 2019, la segunda aventura del Gran Queso Rojo de DC fracasó en crítica y en taquilla, algo que tiene a su protagonista Zachary Levi.

"No sé lo que nos deparará el futuro porque, desgraciadamente, la segunda película no fue bien recibida", ha comentado Levi en el podcast FilmUp (vía Hollywood Reporter) acerca del futuro de la franquicia. "La valoración del público siguió siendo bastante buena, pero la de los críticos fue baja, algo muy raro que me dejó perplejo", señala.

"La gente fue cruel hasta la locura", añade el actor, lo cual es una forma de describir uno de los numerosos fracasos de DC esta temporada. Frente a los 367 millones de dólares recaudados internacionalmente por su predecesora, ¡Shazam! 2 se quedó en 133 millones frente a un presupuesto que podría haber superado los 100. Para colmo, mientras que la primera aventura de Billy Batson tuvo críticas entusiastas (90% de opiniones positivas en Rotten Tomatoes), su secuela se quedó en un 49%.

Tras anunciarse los resultados del filme, Zachary Levi lo defendió en redes sociales: "Creía que habíamos hecho una película igual de buena que la primera, si no mejor", comentó entonces, y ahora se mantiene en esa misma opinión. "He trabajado en cosas que me hubiera gustado que fuesen buenas, pero sé que están regulares", afirma. "Y no estoy diciendo que La furia de los dioses sea una obra maestra al nivel de Orson Welles, pero es una película muy buena".

El hecho de que la secuela se estrenase después de la pandemia también jugó un papel en la debacle, añade Levi. "Entre la primera película y la segunda, el mundo cambió un montón. Las redes sociales han cambiado: todo es odio, haters, trolls, bandos, todo se ha llenado de toxicidad. Creo que hay gente que, por desgracia, está empeñada en destruir ciertos proyectos porque no les gustan, o no les gusto yo u otra gente que trabaja en ellos".

Aun así, y aunque no sepa si habrá sitio para Shazam en la nueva DC de James Gunn, Zachary Levi espera que su filme sea reivindicado por la historia. "La gente verá La furia de los dioses en streaming, o en un avión, o donde sea, y verá esa película de la que se dijo tanta mierda, y se quedarán en plan 'Vaya, espera un minuto".

