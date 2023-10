Madrid recibe a Dustin O'Halloran, compositor de bandas sonoras, y se prepara para el concierto de Víkingur Ólafsson en el CNDM

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) acogió el pasado viernes la presentación de Silfur (2021), un proyecto de Dustin O'Halloran. El compositor, reconocido por sus contribuciones en diversas bandas sonoras y nominado a los Oscar, compareció acompañado de la violinista Margaret Hermant y la violonchelista Charlotte Danhier en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música.

O'Halloran es un músico muy vinculado al cine. Su álbum debut, Piano Solos (2004), inspiró a Sofia Coppola para su película Marie Antoinette (2006). La directora contó con él para la banda sonora de la película, lo que supuso el inicio del compositor en la industria cinematográfica. Además, su habilidad para mezclar la música clásica con la vanguardia actual le permitió colaborar con otros artistas renombrados como Jóhann Jóhannsson.

También compuso para la película Like Crazy (2011), de Drake Doremus, el drama indio Umrika, la serie de televisión Transparent y la película Lion (2016), con la que consiguió una nominación al Oscar. Formó parte del grupo A Winged Victory For The Sullen y grabó diez álbumes de bandas sonoras, uno de ellos junto al pianista y compositor Hauschka.

Es considerado un músico tremendamente imaginativo y un intérprete minimalista soberbio. Sus obras siempre evocan emociones y paisajes sugerentes. Además, su evolución musical ha avanzado progresivamente hacia la excelencia desde sus inicios con la banda dreampop Devics hasta su consagración como solista y compositor cinematográfico.

El Auditorio Nacional fue el escenario elegido para que O'Halloran presentase Silfur, un viaje que examina el tiempo y el lugar a través de reinterpretaciones de piezas de su repertorio. Esta obra cuenta con las colaboraciones del multiinstrumentista y compositor Bryan Senti, el Siggi String Quartet y la violonchelista islandesa Gyoa Valtýsdóttir.

Silfur nació durante la pandemia, cuando O'Halloran no podía regresar a Los Ángeles desde Islandia y tuvo que permanecer en el país nórdico. Su tiempo de aislamiento le sirvió para entrar en un estado de introspección y quietud que aprovechó para revisionar sus obras anteriores y darles una nueva dimensión. El resultado es la exploración de la búsqueda de la belleza y la perspectiva de la música a través del tiempo.

Ciclo 'Fronteras' del CNDM

El Centro Nacional de Difusión Musical acogerá el Ciclo Fronteras, una serie de ocho conciertos en la temporada 23/24. Podremos ver al pianista islandés Víkingur Ólafsson y el grupo Accademia del Piacere como las dos sesiones extraordinarias (fuera de abono). La visita de O'Halloran no fue la única cita del Auditorio Nacional con el piano minimalista, ya que Hauschka, como parte del ciclo, tocará el próximo 27 de abril de 2024.

