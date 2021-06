Madelyn Cline ('Outer Banks') también está en 'Puñales por la espalda 2'

Como casi cada vez que sale el sol por el horizonte, la secuela de Puñales por la espalda que prepara Rian Johnson para Netflix ha añadido un nuevo nombre más a su reparto en expansión.

En este caso se trata de un rostro bien conocido por los suscriptores de la plataforma: la joven actriz estadounidense Madelyn Cline, protagonista de la serie para adolescentes Outer Banks a quien también se ha visto en episodios de Stranger Things y Vice Principals, así como en la película Identidad borrada, junto a Nicole Kidman y Lucas Hedges.

Deadline ha adelantado la noticia del fichaje para esta primera secuela de las dos protagonizadas por Daniel Craig, de nuevo en su papel del detective Benoit Blanc, que Netflix va a producir con un presupuesto conjunto de 400 millones de dólares, cifra que da para armar un reparto tan kilométrico como el que están consiguiendo y mucho más. Pero claro, imaginamos que Blanc necesita un buen número de sospechosos en su nuevo caso.

Los nombres anunciados hasta el momento incluyen a Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson y Edward Norton. El rodaje de la primera en esta pareja de películas tiene previsto comenzar este mismo verano en Grecia.

Además de su intervención en Puñales por la espalda 2, Madelyn Cline tiene previsto regresar este verano a la pequeña pantalla en la segunda temporada de la playera Outer Banks. Además, también protagonizará una de las futuras producciones de terror de Blumhouse, titulada Once Upon a Time in Staten Island.

