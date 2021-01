Tráiler de 'Lupin III: The First': el regreso del ladrón de guante blanco

Monkey Punch, el nombre artístico del mangaka Kazuhiko Kato, creó a Lupin III a finales de los años 60, tomando como base las aventuras del ladrón de guante blanco Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc a principios de siglo, quien sería el abuelo del protagonista.

Esta versión manga del personaje, llena de irreverencia pop, perfectamente reconocible y con universo propio, fue un éxito que ha dado pie a numerosas ramificaciones, también en el campo audiovisual.

Por supuesto, la más famosa es El castillo de Cagliostro (1979), la película dirigida por Hayao Miyazaki antes de fundar Studio Ghibli. Posteriormente, Lupin III ha protagonizado muchas más series y películas de animación, hasta llegar a Lupin III: The First, que Selecta Vision estrena en cines el próximo 29 de enero.

Lupin III: The First supone una actualización radical del personaje, ausente de la gran pantalla desde 1996 (con Lupin III: Dead or Alive, dirigida por el propio Monkey Punch), que ya entra de lleno en el mundo de la animación digital en 3D.

Takashi Yamazaki ha dirigido el filme, donde Lupin tendrá que conectar con su pasado para resolver un misterio que ya abordó su abuelo: el enigmático Diario Bresson que ni él mismo pudo robar en su día.

A continuación puedes ver el tráiler de Lupin III: The First en versión doblada al español.

Y también en versión original subtitulada.