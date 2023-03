Luis Tosar y Luis Zahera enseñan a tirar "la caña perfecta" en cinco pasos

Han pasado por pirañas, por perros de presa y por un vía crucis de arrepentimiento, pero aun así hay gente que sigue sin saber que no todas las cervezas saben igual. La serie Doble o nada que comenzó en 2016 Voll-Damm de la mano de Luis Tosar y Luis Zahera llega a un nuevo capítulo con Los 5 pasos. Porque si hasta ahora habíamos visto qué era y cómo se elaboraba la cerveza, esta vez toca aprender a tirarla. Y no a tirar una caña cualquiera, no, sino a tirar la caña perfecta.

Para ello, los dos actores gallegos se han desplazado hasta un pequeño puerto frente al río. Allí, en ese inhóspito y frío rincón, han estado preparándose durante 200 días cinco camareros. Cinco bármanes, cada uno con un cometido distinto en su objetivo por aprender a tirar la caña perfecta y, de paso, quizá salvar su propio pellejo de la ira del personaje de Luis Tosar.

Porque quienes hayan visto los desternillantes anteriores entregas de Doble o nada, bien sabrán que no hay nada que le moleste más que alguien que piense que nada de ese proceso vale la pena porque "todas las cervezas saben igual".

Pero bien, ¿cuáles son exactamente esos 5 pasos? Pues son los siguientes: la correcta selección del recipiente, la pulcritud y temperatura del vaso, el descarte de la espuma, la inclinación de 45 grados al tirar la caña y la apertura final para crear el poso de crema como corona. Intercalados con divertidos flashbacks de la preparación de cada camarero, este anuncio recupera ese espíritu surrealista y cómico de las anteriores entregas.

No todas saben igual

Ideada por Oriol Villar, la serie Doble o nada comenzó en 2016 con Daniel Monzón como director (el de las pirañas), continuaba en 2018 con Dani de la Torre (el de los perros Zeus y Apolo) y en sus dos últimas entregas ha tenido nada menos que a Alberto Rodríguez (Modelo 77) como director. El cineasta sevillano se encargó del comercial de 2021, que tenía como protagonista al "sobrino" del personaje de Luis Zahera (Artur Busquets, que aquí vuelve a repetir) y ha regresado para este Los cinco pasos aprovechando el paso por su ciudad natal.

Luis Zahera, preparando a sus camareros para tirar la caña perfecta. Cinemanía

Semejante reunión de talentos solo podía deparar en un anuncio que, recuperando el estilo de los anteriores, además funciona como una lúdica pieza sobre la importancia de tirar una caña y las muchas maneras en las que esta se puede echar a perder. Todo ello en un anuncio que luce con la misma pausa, pulcritud y estilo del que se precia la propia cerveza. Y con dos invitados de altura como el reciente ganador del Goya por As bestas y una leyenda viva de nuestro cine como Luis Tosar.

Al final es lo que decía Doc Brown en Regreso al futuro para hablar de su máquina del tiempo: "si vas a hacer algo, que sea con algo de estilo". Con una caña pasa lo mismo y de cervezas Voll-Damm algo sabe. Pobre del que se atreva a llevar la contraria y decir que todas las cervezas saben igual.

