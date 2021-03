La primera alarma de que algo excepcional estaba sucediendo la dieron en la página web de Antena 3. Por alguna razón, los impactos de las noticias que tenían que ver con Luisita y Amelia, personajes de la diaria Amar es para siempre, eran mucho mayores que los de otras series o programas.

Luisita y Amelia en Amar es para siempre Gifmaker

Poco después, la locura llegó a Twitter, donde las fans comentaban día a día los acercamientos, rupturas y desvelos de la pareja interpretada por Paula Usero, que el próximo sábado 6 de marzo compite por el Goya a mejor actriz revelación por La boda de Rosa, y Carol Rovira. Nació el hashtag #Luimelia, fruto del sipeo entre las enamoradas. Y de ahí, la serie que hoy es uno de los mayores fenómenos transmedia, acumulando más de 718.000 tuits y 42 trending topics nacionales en total en Twitter.

Las actrices terminaron saliendo de Amar es para siempre y los fans se volcaron en su spin-off, #Luimelia. "El mérito del éxito de la serie es de Paula Usero y Carol Rovira. Nosotros hemos contado una comedia romántica lo mejor que hemos sabido, pero ellas tienen muchísima química y fuerza. Los fans se quedan atrapados mirándolas igual que me pasa a mí cuando grabamos”, explica Borja González Santaolalla, cocreador de la serie con Diana Rojo.

#Lumelia Gifmaker

Fue en octubre de 2019 cuando los hasta entonces coordinadores de guion de Amar es para siempre recibieron el encargo del departamento digital de Atresmedia de crear un formato nuevo a partir del fenómeno en redes que había supuesto la relación entre Luisita y Amelia. “En muy poco tiempo hicimos una propuesta y en menos de un mes empezamos a rodar”, explica el director que, actualmente se encuentra preparando la cuarta temporada en la que los capítulos serán de mayor duración.

La referencia para Atresmedia era Bloguera en construcción, webserie de Leticia Dolera que González Santaolalla había dirigido en 2013. “La primera temporada de #Luimelia la grabamos en tres días y medio, pero de esas restricciones de la economía de medios salió uno de los capítulos más celebrados de la primera temporada, el penúltimo, que sucede en su totalidad en la parte trasera de un coche”.

Porque #Luimelia ya desde su primera temporada marcó su personalidad propia. “No queríamos hacer el mismo formato deAmar es para siempre,donde las reglas están muy acotadas. Queríamos ser muy juguetones en lo formal, apostar por un lenguaje más atrevido”, explica el director. Dicho y hecho. El primer paso fue trasladar a Luisita y Amelia de los años 70 de Amar es para siempre al presente de #Luimelia.

Los referentes de Diana Rojo y Borja González Santaolalla hicieron el resto. “Master of None ha sido una fuente de inspiración desde el principio, sobre todo para la estructura de los capítulos. No queríamos que hubiese continuidad. También queríamos referenciar los 70 estéticamente, sobre todo el cine de Woody Allen”, cuenta Borja y señala ese capítulo en blanco y negro que es un homenaje a Manhattan. La libertad creativa fue de menos a más, llegando en la tercera temporada a guiños metareferenciales como el de incluirse los creadores en la ficción. “No es que solo nos guste sino que en Twitter hemos tenido una relación muy directa con los espectadores y era una manera de reflejarlo en la serie", explica el director refiriéndose al éxito transmedia que ha sido #Luimelia desde su estreno en Atresplayer.

"La relación con los espectadores es muy intensa –sigue–. #Luimelia se ha convertido en un referente del colectivo LGTBI, y nos exigen ciertas cosas, pero nosotros estamos haciendo un fanfiction más, entre los otros 150 que están sucediendo a la vez”. Cada nuevo capítulo de #Luimelia viene acompañado de una tanda de exigencias en forma de tuits. ¿Por ejemplo? “Desde fans que piden ver a los personajes en una bañera o que les cambies el pelo a críticas porque el tipo de plano que he hecho no deja ver el beso que se dan los personajes al completo”, recuerda el director.

¿Y han incorporado alguna de esas críticas? "Leí un tuit que mencionaba el concepto de heterosexualizar una relación homosexual. Es decir, que una pareja homosexual entre dos chicas tiene ciertos códigos que no tienen el resto; esto nos hizo pensar sobre cómo habíamos contado ciertas cosas de la serie”, explica.

Al fin y al cabo, la historia de amor entre Luisita y Amelia supuso un hito en el tratamiento de una relación entre lesbianas en la ficción, un terreno en el que estos personajes han sido tradicionalmente maltratados. Pero el equipo de Amar es para siempre no escribió la historia de Luisita y Amelia con el objetivo de denunciar esa invisibilización sino por puro interés dramático, porque generaba muchos conflictos interesantes para la ficción. "Fue después, cuando espectadores nos decían que habían podido confesarle a sus madres su homosexualidad gracias a la serie, que nos dimos cuenta del impacto tan grande que había tenido”, recuerda el director de #Luimelia.

“Como creador es un equilibrio complicado”, reflexiona González Santaolalla consciente de que #Luimelia nació del fandom pero, a la vez, de que la intención de todo el equipo ha sido siempre abrir la serie a todos los públicos: “Que cualquiera se pueda emocionar con la historia de amor de Luimelia, sea quien sea, venga de donde venga”.