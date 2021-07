Lucy Liu se enfrentó a Bill Murray durante el rodaje de 'Los ángeles de Charlie': Me defendí y no me arrepiento"

Bill Murray es probablemente uno de los actores más queridos y valorados en Hollywood desde hace más de cuarenta años. El protagonista de Los cazafantasmas, Atrapado en el tiempo, Lost in translation o casi cualquier película de Wes Anderson se ha ganado el cariño de mucha gente, pero eso no significa que haya sido siempre una bellísima persona. Al menos eso asegura Lucy Liu, quien ha vuelto a sacar a la palestra el archiconocido desencuentro que ambos tuvieron durante el rodaje de Los ángeles de Charlie.

Por poner en contexto, aunque la anécdota del incidente lleva circulando desde hace tiempo, todo se remonta a cuando en el rodaje en 1999 Murray y Liu intercambiaron palabras y, según dicen, mucho más que eso. Al parecer a la actriz de Kill Bill no le sentaron nada bien una serie de comentarios ofensivos por parte de su compañero y acabó echando chispas. No obstante, Liu ha querido contar ahora su versión de los hechos en el podcast de Los Angeles Times, Asian enough.

"Nos habíamos tomado el fin de semana para volver a hacer una escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar", explicaba la actriz, que apunta a que todo el problema vino de cierta parte del guion sobre la que no tenía todo el control creativo que necesitaba: "Ojalá hubiera tenido más participación (en la reescritura), pero no la tuve. Fui la última en el reparto y probablemente fui la que menos privilegios tuvo en términos de participación creativa", asegura Liu.

Pero el lío solo acababa de empezar. Cuando Murray llegó más tarde al set, tampoco encontró del todo acertado lo que veía y no dudo en señalar al reparto, llegando a soltar insultos de todo tipo según la actriz. "Me quedé en plan: 'Vaya, parece que me está mirando directamente'. No podía creer que sus comentarios fueran hacia mí, porque ¿qué tengo yo que ver con algo importante en ese momento?", razona Liu, que no dudó en contestar a las quejas de Murray.

"Me defendí y no me arrepiento. Porque no importa lo bajo que estés en el escalafón o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente ni de menospreciar a otras personas", argumenta la actriz, que tacha de "inexcusable e inaceptable" el vocabulario que empleó Murray. Han pasado más de veinte años de Los ángeles de Charlie, pero todavía se puede notar que el rodaje fue intenso, tanto como que Murray no repitió en la segunda parte de la película como Bosley, en la que sí estuvo Lucy Liu. ¿Tendrá ahora el actor de Lost in translation algo que decir al respecto?

