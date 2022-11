Lucasfilm y Studio Ghibli trabajan en un misterioso proyecto

Este jueves, la compañía japonesa Studio Ghibli compartía en sus redes sociales un vídeo, en el que podíamos ver su logo junto al de Lucasfilm, la compañía creadora del universo Star Wars. Un clip que podría anunciar así una misteriosa y futura colaboración entre ambos estudios, de la que, por el momento, se desconocen detalles.

El tuit compartido en redes sociales pronto alcanzaba cientos de miles de retuits, entre ellos el del presidente de marketing de Walt Disney Pictures, Asad Ayaz, y provocaba un aluvión de teorías al respecto.

De esta forma, la mayoría de internautas coincidían en un mismo punto en común: la posible presencia de la compañía creada por Hayao Miyazaki e Isao Takahata en uno de los nuevos proyectos de una galaxia muy, muy lejana.

Ahora, la hipótesis principal apunta hacia la segunda temporada de Star Wars: Visions, la serie creada por la compañía de George Lucas con la que conquistó a los espectadores con su anime. Una puerta abierta para que los grandes estudios de la animación japonesa también se involucren en esta colección de cortometrajes.

La nueva tanda de cortos había anunciado que llegaría en 2023, pero aún no había dicho nada sobre las compañías que trabajarían en ellos, por lo que resulta una posibilidad factible. En estos momentos, Studio Ghibli desarrolla el filme ¿Cómo vives? (How Do You Live?), el nuevo título dirigido por Hayao Miyazaki, entre otras célebres colaboraciones.

