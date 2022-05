Lucasfilm cree que ‘Star Wars’ debe alejarse de los Skywalker (y no cambiar de actor para personajes famosos)

Paralelamente al reportaje que publicó sobre el futuro de Star Wars en tanto a las series de televisión, Vanity Fair también ha realizado una interesante entrevista a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm desde que la empresa fuera comprada por Disney en 2012. Kennedy es la principal responsable de todos los movimientos que ha hecho Star Wars desde la trilogía de secuelas hasta los spin-offs y las series, y de ahí que sus conclusiones sobre lo ocurrido en estos diez años tengan tanta relevancia. ¿Cómo ve Kennedy el camino recorrido hasta ahora? Pues, desde luego, no ha sido fácil, y es consciente de que hay varios fans muy desencantados con esta última fase de Star Wars.

Kennedy reconoce algunos errores. Y el principal parece ser Han Solo: Una historia de Star Wars, segundo spin-off destinado al cine (y último hasta la fecha) que rastreaba los orígenes del contrabandista de Harrison Ford. Fue Alden Ehrenreich quien lo interpretó, en un film de producción muy agitada (en medio de ella Phil Lord y Chris Miller fueron sustituidos por Ron Howard como director, con los consabidos reshoots) que una vez llegó al cine se saldó con críticas mediocres y una taquilla decepcionante. La presidenta de Lucasfilm recuerda que el proyecto de Han Solo empezó a tantearse según se completaba la adquisición. “Fue una de las primeras ideas que surgieron cuando vendieron la compañía”, revela. “Todos creímos genuinamente que era una buena idea”.

No lo fue, y ahora Kennedy cree que al menos condujo a “un momento de aprendizaje”. Las conclusiones son las siguientes: “Hay quien dice que, bueno, quizá Han Solo debía haber sido una serie de televisión. Pero incluso haciendo Han Solo como una serie sin Harrison Ford… sigue estando el problema. Tal vez deberíamos haberlo sabido antes. Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford". Precisamente Kennedy ha estado involucrada en el rodaje de Indiana Jones 5 con el actor principal frisando los 80 años. “Tras la quinta película, puedo decir que no hubo un día en el plató en que no dijera ‘sí, esto es Indiana Jones’”.

Los Skywalker ya no dan más de sí

Indiana Jones 5 se estrena el 30 de junio de 2023, uniendo a Ford con Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen. Antes de su estreno, a Lucasfilm le habrá dado tiempo a lanzar un puñado de series en Disney+, que han resultado ser la apuesta más segura para reconciliarse con los espectadores. El fenómeno The Mandalorian así lo ejemplifica, y tras él ya hemos tenido El libro de Boba Fett mientras este 27 de mayo llega Obi-Wan Kenobi. “Tampoco podemos hacer algo con un Luke Skywalker que no sea Mark Hamill. No vamos a intentar eso”, prosigue Kennedy. Hamill ha hecho un par de apariciones con una versión rejuvenecida de sí mismo, y Kennedy no se plantea sustituirle en ningún punto por un actor real.

Siguiendo este razonamiento, lo más conveniente para el futuro de Star Wars sería que este se alejara de los personajes archiconocidos: es decir, de esa trilogía original sobre la que las nuevas iteraciones orbitan una y otra vez. Kennedy es consciente del problema: “Creo que sería un error mantenernos en la historia de George y seguir limitándola. Nuestro trabajo ahora es alejarnos pero manteniendo una conexión con la mitología que creó George. Esto no va a parar. Pero nos alejaremos de la saga Skywalker”, promete.

Esto ocurrirá… en algún punto, pero no necesariamente en Kenobi, que trae de vuelta a Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Tampoco en la futura Ahsoka, pues Christensen también ha confirmado su aparición en ella (quizá como fantasma de la Fuerza). Kennedy, aún así, insiste en que confiemos en el potencial de la serie inminente. “La belleza de Kenobi es que Ewan McGregor quería desesperadamente hacer esto. Se ha implicado tanto en todo el proceso, y nuestra razón para hacerlo es que el verdadero Obi-Wan quería contar esta historia. Ewan quería volver, y Hayden Christensen quería volver. Al igual que los fans, todos en esta compañía estaban en plan ‘hagamos que funcione’”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.