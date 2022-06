Louis C.K. anuncia que tiene una película secreta (con tráiler y fecha de estreno)

2017 no solo fue el año en que Louis C.K., actor, cineasta y cómico, estrenó I Love You Daddy. También coincidió con cuando, en pleno MeToo, fue acusado de comportarse de forma inapropiada con cinco mujeres. Estas afirmaron que C.K. se había desnudado y masturbado delante de ellas sin su consentimiento, y una vez el humorista confirmó que era cierto su carrera fue sometida al ostracismo mediático… durante un tiempo. En los últimos meses C.K. ha regresado a la comedia, habiendo ganado un Grammy a Mejor álbum humorístico por Sincerely Louis C.K. y encabezado exitosos espectáculos en vivo. El pasado marzo, sin ir más lejos, actuó en Madrid y Barcelona con una gran asistencia.

El creador de Louie quiere volver al candelero, y vía The Hollywood Reporter nos enteramos de cuál es el siguiente paso en su plan: estrenar una película que ha dirigido de forma secreta en los últimos meses. Se trata de Fourth of July, una comedia coescrita junto al humorista Joe List que este también se encarga de protagonizar, en el papel de un pianista alcohólico en rehabilitación que se dispone a pasar las vacaciones del 4 de julio con su familia, sin saber que estas derivarán en una violenta disputa. C.K. dice que toda la financiación de Fourth of July ha salido de su bolsillo, y ha hecho público un tráiler donde podemos comprobar que se ha reservado un breve papel en el film, como el terapeuta de List.

“Fue muy divertido hacer una película de nuevo. Aparte de mis dos escenas como terapeuta de Jeff, que rodamos primero para quitárnoslas de enmedio, fue un verdadero placer dirigir sin actuar por primera vez en muchos años”, declara C.K. “Me sentí capaz de cuidar el reparto y centrarme en el aspecto de la película. Si lo hice bien o no, ya no depende de mí. Estoy muy satisfecho con el resultado y espero que la gente disfrute de Fourth of July”. A C.K. y List les acompañan en el reparto Sarah Tollemache, Lynne Koplitz o Robert Kelly, y el creador ha dado cuenta de sus planes para estrenar la comedia. La idea es que la premiere tenga lugar en el Beacon Theater de Nueva York este 30 de junio.

Posteriormente, el 1 y el 2 de junio, llegaría a otros “cines selectos” de Boston y Chicago. Al no contar con distribuidora, eso es por ahora todo lo que C.K. puede confirmar sobre el estreno, pero espera encontrarse con alguna cadena de cines interesada. “Todavía estamos recopilando y actualizando la lista de cines, que publicaré en la página web de la película. Si quieres que Fourth of July se proyecte en un cine cercano a ti, ponte en contacto directamente con el cine y pídelo”, anima C.K. a sus seguidores. Puedes ver el tráiler de Fourth of July bajo estas líneas.

