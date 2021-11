Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en noviembre de 2021

Después de celebrar Halloween con Netflix, la plataforma tiene preparada una nueva remesa de series y películas para conquistar al público. En pleno boom actual de El juego del calamar y La asistenta, la adaptación del anime Cowboy Bebop y la sobrenatural Rumbo al infierno- la nueva ficción del director de Tren a Busán- podrían convertirse en los nuevos triunfos del servicio de streaming en noviembre, sin olvidar el lanzamiento de las películas Alerta roja, tick, tick... Boom! y Más dura será la caída.

Series

Mes de regresos esperados en el apartado seriéfilo: de Tiger King a Narcos México, pasando por Big Mouth, Operación Éxtasis y La mente, en pocas palabras. Además, entre los estrenos también encontramos Arcane, la nueva serie de animación basada en el videojuego League of Legends.

Bajo Cubierta: En el Mediterráneo (1 de noviembre)

Ridley Jones 2T (2 de noviembre)

The Good Doctor 4T (3 de noviembre)

Narcos: México 3T (5 de noviembre)

Club Estambul (5 de noviembre)

Big Mouth 5T (5 de noviembre)

Glória (5 de noviembre)

El asesino improbable (5 de noviembre)

Your life is a joke (9 de noviembre)

Swap Shop: Mercadillo radiofónico (9 de noviembre)

A Storybots Space Adventure (9 de noviembre)

Gentefied (10 de noviembre)

Animal (10 de noviembre)

Amor con fianza (11 de noviembre)

The Blacklist (14 de noviembre)

Superstore 1T-5T (15 de noviembre)

'Rumbo al infierno' Cinemanía

Mentiras (15 de noviembre)

Archer 11T (15 de noviembre)

StoryBots: Laugh, Learn, Sing (16 de noviembre)

Tiger King 2 (17 de noviembre)

La reina del flow 2T (17 de noviembre)

Las Kardashian (17 de noviembre)

Dogs in Space (18 de noviembre)

Blown Away Navidades (19 de noviembre)

Cortar por la línea de puntos (19 de noviembre)

Rumbo al infierno (19 de noviembre)

Cowboy Bebop (19 de noviembre)

Love Me Instead (19 de noviembre)

La mente, en pocas palabras 2T (19 de noviembre)

New World (20 de noviembre)

Operación Éxtasis 3T (21 de noviembre)

'Cowboy Bebop' Cinemanía | GEOFFREY SHORT/NETFLIX

Másters del universo. Revelación Parte 2 (23 de noviembre)

Sunset. La milla de oro (24 de noviembre)

Una historia muy real (24 de noviembre)

Edens Zero (24 de noviembre)

F is for Family 5T (25 de noviembre)

Super Crooks (25 de noviembre)

Llegar a ser Dios en Florida (25 de noviembre)

Academia del chocolate (26 de noviembre)

Light The Night (26 de noviembre)

Elfos (28 de noviembre)

Películas

En el apartado cinematográfico, Netflix amplia su catálogo con la llegada de los reconocidos títulos protagonizados por Reese Witherspoon con Una rubia muy legal, el filme de terror La maldición o algunos clásicos como They Came from Beyond the Space y On the buses. Unos días en los que también aterriza la película Alerta roja, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds.

Una rubia muy legal (1 de noviembre)

Una rubia muy legal 2 (1 de noviembre)

La familia Claus (1 de noviembre)

Mi vida con John F. Donovan (1 de noviembre)

Saawariya (1 de noviembre)

Más dura será la caída (3 de noviembre)

Y después, sin parar, hasta el final (3 de noviembre)

Baxter (3 de noviembre)

Angels One Five (3 de noviembre)

Baby Blood (3 de noviembre)

Hour of Glory (3 de noviembre)

Más dura será la caída (3 de noviembre)

Hijas únicas (3 de noviembre)

They Came from Beyond the Space (3 de noviembre)

Mala fe (3 de noviembre)

A Run for Your Money (3 de noviembre)

Sitcom (3 de noviembre)

Mafioso (3 de noviembre)

Ondas mortales (3 de noviembre)

La extraña prisión de Huntleigh (3 de noviembre)

'Alerta roja'

Ce Soir Je Dors chez Toi (3 de noviembre)

On the buses (3 de noviembre)

Holiday on the buses (3 de noviembre)

Mutiny on the buses (3 de noviembre)

Family Life (3 de noviembre)

Amina, la reina guerrera (4 de noviembre)

¡Qué duro es el amor! (5 de noviembre)

No todos pudimos madurar (5 de noviembre)

Héctor (05 de noviembre)

Max (5 de noviembre)

El amor es un templo (5 de noviembre)

So Wa Wai: Del anonimato al podio (5 de noviembre)

Yara (5 de noviembre)

Zero to Zero (5 de noviembre)

Un padre por Navidad (7 de noviembre)

Bad Boys for Life (8 de noviembre)

La maldición (8 de noviembre)

La felicidad es para siempre (10 de noviembre)

Claroscuro (10 de noviembre)

Passing (10 de noviembre)

7 Prisoners (11 de noviembre)

Alerta roja (12 de noviembre)

Si yo fuera rico (15 de noviembre)

Johnny Test: Misión Pastel de Carne (16 de noviembre)

Un romance muy peligroso (16 de noviembre)

Requetecambio de princesa (18 de noviembre)

Andrew Garfield en 'Tick, Tick… Boom!'. Cinemanía

Carlos Ballarta: Falso profeta (18 de noviembre)

Dhamaka (18 de noviembre)

Lead Me Home (18 de noviembre)

tick, tick... Boom! (19 de noviembre)

Las leyes de la frontera (19 de noviembre)

La familia Addams (19 de noviembre)

¡Nos hemos extinguido! (19 de noviembre)

Outlaws (22 de noviembre)

Gofre + Mochi celebran las fiestas (23 de noviembre)

Herida (24 de noviembre)

El chico que salvó la Navidad (24 de noviembre)

Robin Robin (24 de noviembre)

Un castillo por Navidad (26 de noviembre)

Angèle (26 de noviembre)

Green Snake (26 de noviembre)

Ricos y mimados (26 de noviembre)

Los 14 ochomiles: no hay nada imposible (29 de noviembre)

La cumbre de los dioses (30 de noviembre)

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.