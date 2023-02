Los próximos estrenos de series y películas en Disney+ en febrero de 2023

De la adaptación de la saga literaria de Blue Jeans a una colección Anti-San Valentín. Tras la bienvenida al club de striptease masculino Chippendales y la vuelta al universo de Star Wars y su remesa mala, Disney+ presenta un febrero en el que destaca la llegada, por fin, de la historia de Wakanda a la plataforma. Además, entre los nuevos títulos disponibles para los más seriéfilos, encontramos la producción protagonizada por Jesse Eisenberg o la historia de un periodista estelar.

Series

La exitosa trilogía de Blue Jeans ya cuenta con su adaptación a la pequeña pantalla. Este mes, la casa del ratón nos presenta La chica invisible, un giro más oscuro a las novelas homónimas del escritor que narra la historia de un padre (Daniel Grao) y una hija (Zoe Stein, nominada a los Oscar a mejor actriz revelación por Mantícora) tras verse envueltos en la investigación del asesinato de una adolescente durante las fiestas de verano del pueblo ficticio de Cárdena.

Además, la plataforma estrena el mes con la segunda temporada de la serie animada Los Proud. Asimismo, a lo largo de las semanas, nos traerá también Horario Estelar, la historia de un exitoso periodista que decide ocultar su relación con una amante después de que esta muera accidentalmente, y Fleishman está en apuros, con Jesse Eisenberg en el papel de Toby Fleishman, un hombre divorciado de 41 años que decide volver al mundo de las citas mientras intenta descubrir qué le pasó a su matrimonio.

​'Los Proud: más ruidosos y orgullosos' 2T (1 de febrero)

'La chica invisible' (15 de febrero)

'​Horario Estelar' (15 de febrero)

'​Fleishman está en apuros' (22 de febrero)

Fotograma de 'La chica invisible' Julio Vergne / Disney+

Películas: volvemos a Wakanda

La espera ha terminado. Su estreno en noviembre de 2022 llegó cargado de nostalgia tras la muerte de Chadwick Boseman y, a las noticias de su recaudación en taquilla de 330 millones de dólares en su primer fin de semana (un éxito que su director, Ryan Coogler, no dudó en agradecer), las siguieron las explicaciones sobre el guion original para la secuela y las 5 nominaciones a los Oscar de 2023, entre ellas a Mejor actriz de reparto (Angela Bassett) y a Mejor canción original (Lift Me Up de Rihanna).

Este mes, por fin, llega a la plataforma Black Panther: Wakanda Forever el 1 de febrero, la segunda película del superhéroe felino del MCU en el que la Reina Ramona (Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Guria) y Las Dora Milaje lucharán por proteger a su país del resto del mundo tras la muerte del Rey T'Challa.

Fotograma de 'Black Panther: Wakanda Forever' Cinemanía

Especial San Valentín: Siente el amor... (o no)

Finalmente, Disney+ nos recuerda las celebraciones de amor que acompañan la llegada de este nuevo mes y nos propone un plan diferente para los que no quieren oír hablar de ello. Para los que no quieren saber nada, para los que celebran las relaciones de amistad o para los que disfrutan estando solos, la plataforma propone una lista de títulos (todos ellos ya disponibles) de Anti-San Valentín.

'Perdida'

​'Tell me lies'

​'Bajo el sol de la Toscana'

'​Todas contra él'

'​Romy y Michelle'

'​Alma salvaje'

​'Las chicas de oro'

​'The Cheetah Girls'

