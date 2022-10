Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en noviembre de 2022

Prime Video apuesta por las ficciones patrias con el estreno de la nueva temporada de La que se avecina y la llegada a su catálogo de películas que llevan semanas conquistando a la taquilla española. Unas semanas en las que el mejor cine internacional también llegará al servicio de streaming con los últimos filmes del cantante y actor Harry Styles, del protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk, así como de grandes figuras como Kaley Cuoco, Chris Pine o Carey Mulligan.

Series

Después de varias idas y venidas en la serie de los hermanos Caballero, La que se avecina aterriza en el streaming con su decimotercera temporada, en la que los vecinos se mudan a Contubernio 49 y conoceremos nuevos rostros. Un lanzamiento que llega junto a la segunda temporada del anime Naruto Shippuden y las nueva series A grito herido y Mamíferos.

El fin del amor (4 de noviembre)

Dulceida Al Desnudo (4 de noviembre)

True Story (11 de noviembre)

Mamíferos (11 de noviembre)

A grito herido T1 (11 de noviembre)

Naruto Shippuden 2T (15 de noviembre)

La que se avecina 13T (18 de noviembre)

Películas

My Policeman encabeza los estrenos cinematográficos de noviembre en Prime Video, donde vemos a Harry Styles en el papel de Tom, un policía gay de los años 50. Sin embargo, su mundo le obliga a desmentir los rumores casándose con Marion (Emma Corrin), aunque su corazón pertenezca a Patrick (David Dawson).

Un filme internacional que llega junto a Nobody, el thriller cómico protagonizado por Bob Odenkirk, y al romance con viajes en el tiempo de los actores Pete Davidson y Kaley Cuoco, Meet Cute. Además, también estarán disponibles la oscarizada película Una joven prometedora, protagonizada por Carey Mulligan, y el thriller paramilitar El contratista, con Chris Prine a la cabeza.

Prime Video también añadirá a su catálogo algunos largometrajes patrios, que han tenido un amplio eco entre la udiencia. Entre estos encontramos Voy a pasármelo bien, el homenaje a Hombres G; 42 segundos, el drama waterpolista protagonizado por Álvaro Cervantes y Jaime Lorente; y la disparatada comedia Un novio para mi mujer.

Voy a pasármelo bien (28 de octubre)

42 segundos (2 de noviembre)

My Policeman (4 de noviembre)

Overdose (4 de noviembre)

Savage x Fenty Show Vol. 4 (9 de noviembre)

La caída (11 de noviembre)

El contratista (11 de noviembre)

My Hero Academia: Misión mundial de héroes (15 de noviembre)

The People We Hate At The Wedding (18 de noviembre)

Un novio para mi mujer (18 de noviembre)

Una joven prometedora (19 de noviembre)

Nobody (20 de noviembre)

Good Night Oppy (23 de noviembre)

Alberto Ginés y el reto de Danny León (24 de noviembre)

Esta navidad es una ruina (24 de noviembre)

Meet Cute (25 de noviembre)

La memoria de un asesino (25 de noviembre)

