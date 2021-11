Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en noviembre de 2021

Amazon Prime Video aborda un mes más de estrenos prestando un especial mimo a sus series y documentales, que están aportando una gran audiencia a la plataforma. Después del éxito de la docuserie G.E.O. Más allá del límite, en noviembre podremos disfrutar de algunos lanzamientos como la revisión de Historias para no dormir, el regreso de Hannah o el título Paul Gasol. Lo importante es el viaje.

Series



Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz y Rodrigo Cortés son sin lugar a dudas cuatro de los cineastas más alabados del panorama patrio actual. Ahora, los directores se atreven a revisitar algunos de los episodios de la icónica serie de Chicho Ibáñez Serrador Historias para no dormir. Un mes en el que la serie española compite contra uno de las ficciones más esperadas desde hace meses: La rueda del tiempo, la adaptación de la popular franquicia literaria de fantasía de Robert Jordan.

The Good Doctor 4T (3 de noviembre)

Historias para no dormir (5 de noviembre)

Always Jane (12 de noviembre)

Swat 4T (12 de noviembre)

The Blacklist 8T (12 de noviembre)

La rueda del tiempo (19 de noviembre)

Hannah 3T (24 de noviembre)

All or nothing: Juventus (25 de noviembre)

La Rueda del Tiempo - Teaser Oficial en Español La Rueda del Tiempo - Teaser Oficial en Español

Películas

Prime Video continúa abordando a las figuras españolas del momento con documentales como Paul Gasol. Lo importante es el viaje, que recoge la vida del baloncestista que anunciaba estos días su retirada definitiva. La Selección española de fútbol y los cantantes Omar Montes o Natti Natasha son otros de los protagonistas de otras de los títulos nuevos de la plataforma.

Safer at home (1 de noviembre)

El principito es Omar Montes (12 de noviembre)

Paul Gasol. Lo importante es el viaje (12 de noviembre)

The Nest (15 de noviembre)

Selección española de fútbol, la fuerza del grupo (19 de noviembre)

Everybody loves Nati (19 de noviembre)

Descarrilados (26 de noviembre)

