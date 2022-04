Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en mayo de 2022

Se tratan de días de celebración para el agente 007. El último filme de Daniel Craig como el reconocido espía del cine llega a Amazon Prime Video en próximo 1 de mayo. No obstante, Sin tiempo para morir llega muy bien rodeada de todas sus películas antecesoras y algunas series del momento como The Wilds y Desaparecidos.

Series

La coproducción entre Mediaset y Prime Video Desaparecidos nos regala de nuevo las nuevas desventuras del Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central. Un equipo de expertos conformado por actores de la talla de Elvira Mínguez, Juan Echanove y Maxi Iglesias.

En mayo, la segunda temporada de The Wilds vuelve a abordar las tramas de las célebres náufragas, que llegan junto a la nueva apuesta adolescente de la plataforma: Bang Bang Baby.

The Wilds 2T (6 de mayo)

Bosch: Legacy (6 de mayo)

Desaparecidos 2T (13 de mayo)

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls (13 de mayo)

The Kids in the Hall (13 de mayo)

Bang Bang Baby (19 de mayo)

LOL: Si te ríes, pierdes 2T (20 de mayo)

Totems (20 de mayo)

Películas

En principio, la adquisición de la plataforma engloba las 25 películas oficiales de la saga James Bond. Estarán así disponibles títulos tan míticos como Desde Rusia con amor (1963), James Bond contra Goldfinger (1964), 007 al servicio secreto de su Majestad (1969), Diamantes para la eternidad (1971), La espía que me amó (1977), Solo para sus ojos (1981), Licencia para matar (1989), GoldenEye (1995), Casino Royale (2006) o Skyfall (2012).

Un mes en el que el espía coloniza los estrenos de la plataforma, pero que también cuenta con el making of de Veneciafrenia (el nuevo filme de Álex de la Iglesia) y el documental sobre la cantante Lola Índigo, entre otros metrajes de estreno.

Sangre en los canales: el making of de Veneciafrenia (ya disponible)

Sin tiempo para morir (1 de mayo)

Colección de películas de James Bond (1 de mayo)

Bad Boys for Life (8 de mayo)

La Familia Addams 2. La gran escapada (8 de mayo)

Lola Índigo. La niña (13 de mayo)

Fátima (13 de mayo)

Emma (19 de mayo)

Trolls World Tour (19 de mayo)

