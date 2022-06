Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en julio de 2022

Esta semana Chris Pratt estrena su nueva serie La lista final en Amazon Prime Video, uno de los grandes estrenos de la plataforma para el verano, que se suma a un listado de sus grandes hits, entre los que encontramos The Boys 3T, The Wilds 2T y Outer Range.

Series

Entre los estrenos de series de julio también sobresale la adaptación de Paper Girls, el cómic creado por Cliff Chiang y Brian K. Vaughan. En ella, cuatro niñas de 12 años deben enfrentar una misión en la noche de Halloween de 1988. Un viaje en el tiempo para salvar al mundo entero.

Paper Girls cuenta en la dirección con Mairzee Almas (Sandman, Sombra y hueso), Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie) y Destiny Ekaragha (The End of the F***ing World). A continuación, todos los estrenos del mes:

La lista final (1 de julio)

Haikyuu!! (15 de julio)

Forever Summer: Hamptons (15 de julio)

Paper Girls (29 de julio)

Primer teaser tráiler de 'Paper Girls' Primer teaser tráiler de 'Paper Girls'

Películas

Los documentales sobre figuras destacables continúan siendo claves en las producciones patrias de Prime Video, que este julio cuentan con un homenaje a los deportistas Juan Lebrón y Ángel Nieto, y al influencer Rubius.

Ya en la ficción encontramos Don't Make Me Go, un filme protagonizado por John Cho y Mia Isaac, en la que un padre soltero decide compensar los años que perderá junto a su hija, después de su diagnosticado de una enfermedad terminal. Una película a la que también se suma el título Todo es posible, dirigido por el gran Billy Porter y que supone un romance adolescente para la Generación Z, en la que una chica trans sobrevive al último curso de instituto. A continuación, las películas que se suman al catálogo:

El hombre perfecto (8 de julio)

El sapo (8 de julio)

Scream (14 de julio)

Don't Make Me Go (15 de julio)

Juan Lebrón: La evolución del pádel (15 de julio)

Para toda la vida (21 de julio)

Los Croods: Una nueva era (21 de julio)

Todo es posible (22 de julio)

Rubius X (22 de julio)

Ángel Nieto. El hombre que venció al tiempo (22 de julio)

Dog. Un viaje salvaje (22 de julio)

Salvaje (28 de julio)

La protegida (29 de julio)

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.