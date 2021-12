Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime Video en enero de 2022

Amazon Prime Video acogerá este enero uno de los estrenos más esperados por el fandom seriéfilo: el desenlace de This is Us. Un anuncio que realizaba estos días la plataforma ante la llegada de 2022, que a comienzos de año también contará con la continuación de franquicias After y Hotel Transilvania.

Series

La tragicomedia This is Us creada por Dan Fogelman (Galavant) llega a su fin después de cinco temporadas. Un drama generacional en el que la familia Pearson tendrá que enfrentarse también al coronavirus. La serie está protagonizada por Sterling K. Brown (eterno nominado en los Emmy y ganador en 2017), Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley y Chrissy Metz. Una ficción que también estará acompañada del estreno de As We See It y The Legend of Vox Machina.

As We See It (21 de enero)

This Is Us 5T (27 de enero)

The Legend of Vox Machina (28 de enero)

Películas

En el apartado cinematográfico, Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin repiten en los papeles de Tessa Young y Hardin Scott en esta nueva adaptación de las novelas románticas After, de la estadounidense Anna Todd. Mientras que por su parte, el Hotel Transilvania tendrá que vérselas con un misterioso invento de Van Helsing, el 'Rayo Monstrificador', que se volverá en contra de todos.

Entre los estrenos de enero también encontramos la llegada a la plataforma de la comedia española García y García, los últimos filmes de Benedict Cumberbatch (El espía inglés) y Liam Neeson (Ice Road), o el regreso a la dirección de George Clooney con The Tender Bar.

After. Almas Perdidas (3 de enero)

García y García (5 de enero)

The Tender Bar (7 de enero)

Hotel Transilvania: Transformania (14 de enero)

La última gran estafa (14 de enero)

Ice Road (21 de enero)

El espía inglés (29 de enero)

