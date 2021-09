Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime en octubre de 2021

Pese a que la oferta de estrenos de Amazon Prime Video para octubre es algo menor que la de la competencia, la plataforma lanzará algunas de las series y películas más comentadas desde hace meses. Los retornos más esperados y algunos de los proyectos nuevos más prometedores protagonizan así las llegadas al servicio de streaming.

Series



En el apartado de series destaca por encima de todos el remake de la franquicia Sé lo que hicisteis el último verano. Con un jovencísimo reparto encabezado por Vrianne Tju, Ezekiel Goodman y Ashley Moore, la ficción narra la historia de un grupo de adolescentes que se mantiene unido por un secreto en común: un fatídico accidente que cometieron el verano anterior durante su graduación y que alguien presenció.

En octubre también destaca en este apartado la nueva producción ficcionada sobre la vida del futbolista argentino Diego Armando Maradona, una historia repleta de grandes triunfos en el campo.

Mr. Robot 4T

Sé lo que hicistéis el último verano (15 de octubre)

G. E. O. Más allá del límite (15 de octubre)

Motherland: Fort Salem 2T (17 de octubre

Maradona: Sueño bendito (29 de octubre)

Películas

Después de sorprender a medio mundo con su magnífica A ghost story, el cineasta David Lowery estrena ahora una revisión del clásico artúrico en El caballero verde. Producida por la compañía A24, el filme está protagonizado por Dev Patel, Barry Keoghan y Alicia Vikander. Un mes en el que también destacan como contenidos originales la segunda tanda de filmes de terror de Blumhouse para la plataforma o el documental sobre el cantante Justin Bieber.

My Name is Pauli Murray (1 de octubre)

Welcome to the Blumhouse II (1 de octubre)

Silk Road: atrapado en la dark web (1 de octubre)

Justin Bieber: Our World (8 de octubre)

Men In Black: International (9 de octubre)

Rocketman (9 de octubre)

Un hombre lobo entre nosotros (9 de octubre)

Ad Astra (10 de octubre)

El hombre invisible (10 de octubre)

Infinite (22 de octubre)

El caballero verde (28 de octubre)

