Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime en Junio de 2021

Amazon Prime Video incluye este mes en su catálogo algunas series de renombre y otros sonados estrenos, que van desde un repaso por la historia del arte al mejor anime. No te pierdas algunos de sus mejores contenidos para junio de 2021.

Series

Semana de llegadas a la plataforma de grandes series como The Walking Dead: World Beyond, El cuento de la criada o S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson. Sin embargo, todas las mirdas se las llevan Leonardo y Solos. La primera es la nueva serie de TVE sobre el artista italiano, que cuenta en su reparto con los actores Freddie Highmore (The good doctor) y Carlos Cuevas (Merlí). Por su parte, Solos es una ficción antológica de siete partes que repasa el significado de las conexiones humanas a través de la visión de personalidades como Helen Mirren, Anne Hathaway y Morgan Freeman.

S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson 1T-3T(1 de junio)

Green Blood (3 de junio)

Dom 1T (4 de junio)

Leonardo 1T (11 de junio)

La granja de Clarkson 1T (11 de junio)

The Walking Dead: World Beyond 1T (20 de junio)

El cuento de la criada 3T (20 de junio)

Solos (25 de junio)

Bosch 7T (25 de junio)

Mañanas de septiembre 1T (25 de junio)

Películas y documentales

Entre las películas de ficción más destacables encontramos algunas adaptaciones teatrales como el musical Rent o la obra Perfectos desconocidos, ideales para los amantes de este género. Además, el documental sobre el golfista Severiano Ballesteros o el último filme de Digimon también están entre los lanzamientos más relevantes.

Rent (1 de junio)

Abismo (1 de junio)

Perfectos desconocidos (2 de junio)

Seve (4 de junio)

Latin flow (11 de junio)

Synchronic: Los límites del tiempo (15 de junio)

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna (18 de junio)

Last Christmas (25 de junio)

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.