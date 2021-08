Los próximos estrenos de series y películas en Amazon Prime en agosto de 2021

En pleno mes de los Juegos Olímpicos, el deporte se convierte en uno de los grandes protagonistas de los lanzamientos nuevos en la plataforma Amazon Prime Video. No obstante, todas las miradas han sido robadas por Nine Perfect Stranger y Cruel Summer, dos series que prometen dar de qué hablar.

Series



Entre los regresos de las ficciones más esperadas están Preacher o Star Trek: Lower Decks, al que se suma el retorno de la trepidante vida del piloto asturiano Fernando Alonso. Un mes en el que Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon o Luke Evans se van de retiro espiritual en Nine Perfect Stranger, un aparente relax que muy pronto dará un giro de tuerca. Además, el thriller Cruel Summer también podría regalarnos grandes dosis de intriga adolescente.

Preacher 4T (4 de agosto)

Cruel Summer 1T (6 de agosto)

Head Above Water 1T (6 de agosto)

Modern Love 2T (13 de agosto)

Star Trek: Lower Decks 2T (13 de agosto)

Nine Perfect Stranger 1T (20 de agosto)

Fernando 2T (27 de agosto)

Esto es París, 50 años de pasión 1T (27 de agosto)

Pete The Cat: A Very Groovy Christmas 1T (27 de agosto)

Películas

En el apartado cinematográfico, la franquicia Evangelion consigue colarse entre los lanzamientos más relevantes de agosto. Un mes en el que también llegan a la plataforma algunos de los títulos más comentados de los últimos años, como El Faro, el demente filme protagonizado por Robert Pattinson y Willem Dafoe.

Horizon Line (1 de agosto)

Un día más para morir (4 de agosto)

El faro (8 de agosto)

Cementerio de animales (9 de agosto)

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone (13 de agosto)

Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance (13 de agosto)

Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo (13 de agosto)

Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time (13 de agosto)

La Casa del Caracol (20 de agosto)

Cats (22 de agosto)

Las aventuras del Dr. Dolittle (22 de agosto)

