Los planes y precios de Prime Video: qué ofrecen las diferentes tarifas de la plataforma en España

A diferencia de servicios de streaming como Netflix o HBO Max, el caso de Prime Video está intrínsecamente ligado a su papel como compañía de comercio electrónico. Esto permite que los clientes que tengan Amazon Prime pueda acceder a Prime Video directamente sin ningún tipo de coste añadido, pero, para los clientes de nuevo registro, la plataforma también ofrece toda clase de facilidades.

Hace tan solo unos meses, la compañía aumentaba los precios de sus tarifas mensuales, con un costo añadido de un euro y siguiendo el incremento progresivo que otros servicios de streaming también han experimentado en los últimos años.

Con un periodo de prueba de 30 días, la plataforma cuesta actualmente 49,90 euros al año o 4,99 euros al mes. Entre sus características principales encontramos el acceso a través de tres dispositivos al mismo tiempo, X-Ray para películas y series (un sistema de identificación de actores, canciones...) y un ahorro en el uso de datos de consumo.

Además, Prime Video también ofrece un segundo plan dirigido a los estudiantes, que recibe el nombre de Prime Student. Así, el periodo de prueba asciende a 90 días y los precios habituales se reducen al 50%, manteniendo las particularidades que se disfrutan en el otro modelo de pago.

Amazon Prime: 4,99 euros al mes / 49,90 euros al año

Prime Student: 2,49 euros al mes / 24,95 euros al año

Amazon Prime Video (oferta estudiante) Prime Video

Con la creación de una cuenta en Prime Video, el suscriptor también puede acceder directamente a los beneficios de Amazon Prime: envío gratis ilimitado en un día de dos millones de productos, ofertas exclusivas, la compra del supermercado en franjas de entrega de dos horas en el mismo día de tu pedido...

Unas ventajas que se suman a la de los usuarios de Twitch, la plataforma de transmisión de vídeo creada por Amazon, puesto que la suscripción a Prime Video permite disfrutar de esta sin interrupciones, prescindiendo de los anuncios habituales de los directos.

Por otro lado, la plataforma también da opciones de alquiler con suscripción, con precios variables según el contenido, así como la posibilidad de acceder a canales como MGM, Starzplay o Mubi, con un precio añadido a la tarifa de Prime Video.

Prime Video se ha convertido en uno de los servicios de streaming de referencia para los espectadores españoles. En 2022, por primera vez en siete años, superaba a Netflix como la plataforma con mayor número de suscriptores en España, según un estudio de HelloSafe.

Prime Video se presenta ante los suscriptores con un catálogo en el que también cuenta con producción propia, con series como Hunters, The Peripheral, The Boys o Marvelous Mrs. Maisel, así como filmes premiados como Sound of Metal, Manchester frente al mar o El caballero verde. Así, la plataforma ofrece una extensa lista de contenidos, tanto de terceros como originales, a los que el suscriptores pueden acceder para disfrutar del mejor entretenimiento.

