Los Navy SEAL intentan escapar de los insurgentes en este clip exclusivo de 'One Shot (Misión de rescate)'

Dos agentes especiales de un escuadrón de los Navy SEAL se ven atrapados en un complejo por un grupo de insurgentes. No tienen apenas municiones, no tienen apoyo y sobre todo: no tienen manera de escapar. ¿Te suena de algo? No, no es una misión del Call of Duty, es una película y se llama One Shot (Misión de rescate).

James Nunn, director con sobrada experiencia en las cintas de acción como demuestran sus trabajos en sagas como Marine o Persecución extrema. "Sabemos que el público va a quedar impresionado por la acción que James y su equipo han plasmado aquí. Es una película implacable, visceral y emocionante que no podemos esperar a mostrar a los fans", comentaban hace unos días desde la productora.

El director nos sitúa en ella en un territorio desconocido. Solo sabemos que hay un prisionero al que trasladar, y conforme avanza uno se pregunta el porqué es todo tan secreto. ¿Se trata de un terrorista, un preso político? Sea como fuere, el oficial Jake Harris (Scott Adkins) es quien está al mando y necesita más refuerzos que nunca.

One Shot (Misión de rescate) recrea precisamente esa dinámica de videojuego: la tensión latente, la cámara inquieta y una serie de personajes que se mueven de manera nerviosa pero ordenada a la vez. Llega a los cines el próximo 21 de enero, pero ya puedes ver un clip exclusivo de la misma para hacerte una idea de que esta misión no será tan sencilla como las de los videojuegos.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.