Los hijos de Christian Bale ordenaron al actor que hiciera 'Thor: Love and Thunder'

Christian Bale regresa al cine de superhéroes 10 años después de haber colgado la batcapa en El caballero oscuro: La leyenda renace, aunque esta vez lo hace bajo el sello de Marvel y con un villano, Gorr, que quiere matar dioses en Thor: Love and Thunder.

Aunque su aterrador e irreconocible aspecto en la película ya ha provocado reacciones de todo tipo en redes (muchos lo comparan con Voldemort), aún tenemos que esperar hasta el 8 de julio, día en el que se estrena la película, para ver si es un digno rival para el vengador asgardiano de Chris Hemsworth.

¿Y cómo llegó Bale al MCU? Puede que no supiera dónde se estaba metiendo, pero estaba decido a trabajar con Taika Waititi. En una entrevista para Screen Rant, el británico ha asegurado que se sumó al proyecto por el director neozelandés: "Para mí, fue Waititi. Me encantó Thor: Ragnarok, como a mi familia. También nos encantó Jojo Rabbit. Y además había trabajado con Natalie [Portman] y quería hacerlo con Tessa [Thompson] y Chris [Hemsworth]".

"Se trató de eso, la verdad", ha explicado Bale: "Pensé: '¡Genial! me encanta el guion, me encanta la descripción que Taika hace del villano. ¡Hagámoslo!". Sin embargo, el actor tiene una agenda bastante ocupada que por poco no le permite salir en el filme.

Por suerte, sus hijos tomaron las riendas de la situación: "Había problemas de agenda. Le dije a mi familia: 'No creo que vaya a funcionar'. Y me dijeron: 'No, vas a hacer que funcione. Vas a hacer esto, papá'. Me dieron las órdenes y obedecí".

Bale es padre de dos hijos, Emmeline Bale, de 17 años, y Joseph Bale, de 7, con su mujer Sibi Blažić. "Siempre nos sentamos y tomamos las decisiones juntos, pero esta fue una que creí que no iba a poder salir adelante", ha asegurado a Entertainment Tonight: "Me corrigieron y dijeron: 'No, papá, vas a hacer esta'. Les dije que tal vez y ellos insistieron: 'Sí, totalmente'. Así que respondí: 'Vale".

Afortunadamente, los jóvenes se han salido con la suya y en poco más de una semana veremos a Bale en la espeluznante piel de Gorr, capaz de obligar a Thor a posponer su retiro superheroico.

