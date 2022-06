Los hermanos Russo quieren a Chris Evans volviendo al MCU para dar vida a este icónico superhéroe

Si hay un actor que parece llevar en la sangre lo de dar vida a un superhéroe, ése es Chris Evans. Cuando apenas era un veinteañero ya dio vida a Johnny Storm, más conocido como la Antorcha Humana en Los cuatro fantásticos. Aunque el resultado de esta no fue del todo el esperado, el actor volvió a asumir un rol de Marvel, nada menos que con uno de los personajes más icónicos de los cómics y logrando hacer olvidar a sus detractores su interpretación como el héroe en llamas.

Porque sí, probablemente la Antorcha Humana de Chris Evans no estaba tan mal, pero desde luego no tan bien como su Capitán América. Desde que debutase con Capitán América: el primer vengador hasta su entrañable y precioso final en Vengadores: Endgame, Evans ha lucido con orgullo el escudo del Capi y se ha ganado el corazón de millones de fans, entre ellos los directores con los que ha trabajado. Entre ellos los hermanos Russo, quienes ahora proponen al actor de No es otra estúpida película americana como candidato a dar vida a otro icónico superhéroe. O quizá deberíamos decir mutante.

Así es, los directores de Vengadores: Infinity War han sugerido que Chris Evans sería un candidato perfecto para dar vida a Lobezno, ahora que parece que Hugh Jackman está fuera de juego y el personaje necesita una renovación de cara a hacer su entrada triunfal en el MCU. Un nuevo y radical cambio de registro pero que podría darse viendo la capacidad de Evans para readaptarse.

"Evans tiene un rango increíble y un gran físico, y es realmente bueno en el control del cuerpo. Es un actor increíble. No lo digo en el mal sentido, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático, y aporta mucha energía al plató. Me encantaría verle hacer algo como Lobezno", comentaba Joe Russo en una reciente entrevista.

Irónicamente, esta no es la primera vez (y probablemente tampoco la última) que Evans suena para volver al MCU. El propio actor manifestó hace poco su deseo de volver a dar vida a la Antorcha Humana en caso de que esta volviese, pues cree que aún no se le ha hecho justicia al personaje. Mientras tanto, a Evans le toca interpretar al agente Lloyd Hansen y dar caza a Ryan Gosling en El agente invisible, cinta en la que ha vuelto a trabajar con los hermanos Russo y que llegará a Netflix el próximo 22 de julio.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.