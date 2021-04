Los guionistas de ‘Depredador’ demandan a Disney para recuperar los derechos de la saga

Jim y John Thomas finalizaron el guion de Depredador, originalmente titulado Hunters, en 1986. Un año después, cuando John McTiernan dirigió la película con el protagonismo de Arnold Schwarzenegger, el proyecto ya había sido acogido a una ley de derechos de autor que en EE.UU. se ampliaba hasta los 35 años, al término de los cuales sus artífices primigenios podrían reclamarlos. Esto desemboca en que, como está ocurriendo con otras sagas, el estudio en posesión de los derechos esté a punto de perderlos, rescindiéndose el contrato justo hoy 17 de abril. Los hermanos Thomas eran conscientes de esto, y luego de anunciar su decisión en 2016 sin recibir respuestas, han demandado al estudio para recuperar los derechos.

Estudio que, sí, resulta ser Disney luego de que adquiriera 20th Century Fox en 2019. Según recoge The Hollywood Reporter, los hermanos Thomas están representados en su demanda por Marc Toberoff, una especie de especialista en estos litigios al haber conseguido que los derechos de Viernes 13 volvieran a Victor Miller. Es por esto último que no hay secuelas de Viernes 13 en camino ni se las espera, y esto es lo que podría pasar con la saga de Predator pese a que Disney ya comunicó hace tiempo su intención de continuarla con una nueva película a cargo de Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10).

La Casa del Ratón, por ello, se juega algo más que el hecho de que las películas de Predator formen parte de su ensamblado de propiedades o no (dentro de Star y en el caso español, por cierto, los únicos films de la saga a los que de momento tenemos acceso son los dos crossovers con Alien). Tras Depredador en 1987 la saga continuó en Depredador 2, Predators y Predator, esta última dirigida por Shane Black en 2018. La directiva de Disney es consciente que aún tiene mucho por exprimir de esta franquicia, y ya han presentado batalla a los Thomas y Toberoff. De hecho, ha efectuado una contrademanda para conservar los derechos.

La Casa del Ratón ha recurrido al abogado Daniel Petrocelli, un viejo conocido de Toberoff debido a un enfrentamiento que protagonizaron en 2010 al hilo de los derechos de Warner Bros. sobre Superman. En este caso Petrocelli se impuso a Toberoff y el superhéroe de DC se mantuvo en manos de Warner; el actual conflicto entre los Thomas y Disney apunta ahora a ser largo. Toberoff ya ha encontrado un tecnicismo con el que intentar mantener Predator a buen recaudo: según parece los derechos de la saga son ahora mismo “extemporáneos” debido a que la concesión del guion en el 86 contemplaba la inclusión de la película en una ventana relativa a la publicación de libros.

Suena muy complicado, pero el propio Petrocelli lo ha resumido en un comunicado: “Las demandas de los acusados no cumplen con estos requisitos legales y no son válidos por ley”. Si Depredador vuelve a las manos de los Thomas, Disney no podría producir nuevas películas protagonizadas por la criatura, y de momento parece algo que no está dispuesto a dejar que pase.