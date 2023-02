Los gruñidos de Lobezno le han dañado la voz a Hugh Jackman

Dos décadas se ha tirado Hugh Jackman interpretando a Lobezno. A través de la saga X-Men y derivados, el actor australiano ha mostrado tal cariño por el personaje como para volver a él una y otra vez. Logan aparentó ser su final y un cameo sin acreditar en X-Men: Apocalipsis su epílogo, pero Jackman sigue resistiéndose a dejarlo marchar y no ha habido que insistirle mucho para retomar al mutante de adamántium en un futuro proyecto, Deadpool 3. La película de Shawn Levy supondrá la entrada oficial del Mercenario Bocazas en el MCU.

Jackman formará equipo con Ryan Reynolds en lo que promete ser una buddy movie de antología, pero el intérprete sabe que debe ir con cuidado. En una entrevista con Front Row, el actor de El gran showman ha admitido que interpretar a Lobezno durante tanto tiempo le ha dejado secuelas. “Mi falsete no es tan fuerte como solía ser, y lo atribuyo a esos gruñidos y gritos. Mi profesor de voz en la escuela de arte dramático estaría horrorizado por algunas de las cosas que hice como Lobezno”.

Más allá de sus apariciones en el cine, el australiano es un rostro recurrente de Broadway, donde ha presumido de rango vocal en representaciones de Oklahoma! o The Music Man. La voz es muy importante para su carrera, y Jackman es consciente de que la ha maltratado bastante a la hora de encarnar al mutante una y otra vez. “En la escuela aprendimos técnicas para gritar y chillar sin estropear la voz. Pero cuando era Lobezno hice algunos gruñidos y gritos que creo que dañaron mi voz, y estoy trabajando en eso ahora”.

“Trabajo con un profesor de canto y me aseguro de no hacerme daño. Y me esfuerzo mucho tanto en lo físico como en la preparación vocal para cada papel”. Lobezno volverá en Deadpool 3 (estreno el 6 de septiembre de 2024), pero Jackman está haciendo lo posible por que esto no implique un daño irreparable para su voz.

